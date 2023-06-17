Президент Сенегала: Африка желает мира между Россией и Украиной

Президент Сенегала Макки Салл на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной. Переговоры российского лидера с африканскими коллегами проходят 17 июня в Константиновском дворце.



«Мы убеждены, что этот мир возможен с помощью диалога и компромисса», — добавил он.



Президент Сенегала отметил необходимость сохранять возможности для диалога по Украине. Также он раскрыл детали переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшихся накануне в Киеве.



«Вчера мы были в Киеве и передали послание, рассказали о наших добрых услугах, выслушали президента Зеленского. Я отметил, что диалог — это не исключенная опция. Хотя были названы условия, среди них — соблюдение устава ООН», — сказал Макки Салл.

