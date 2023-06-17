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    Президент Сенегала: Африка желает мира между Россией и Украиной

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    12 комментариев

    Президент Сенегала Макки Салл на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной. Переговоры российского лидера с африканскими коллегами проходят 17 июня в Константиновском дворце.

    «Мы убеждены, что этот мир возможен с помощью диалога и компромисса», — добавил он.

    Президент Сенегала отметил необходимость сохранять возможности для диалога по Украине. Также он раскрыл детали переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшихся накануне в Киеве.

    «Вчера мы были в Киеве и передали послание, рассказали о наших добрых услугах, выслушали президента Зеленского. Я отметил, что диалог — это не исключенная опция. Хотя были названы условия, среди них — соблюдение устава ООН», — сказал Макки Салл.

    Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали отметил, что африканская делегация хочет побудить Россию вступить в переговоры с Украиной.

    Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоза рассказал о 10 пунктах достижения мира и сказал, что «настало время начать переговоры» и завершить конфликт. Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт в том числе имеет негативные последствия для Африканского континента и других стран.

    «Фонтанка» уже рассказывала о мирном плане Африки и реакции на него Киева. Подробнее читайте здесь.

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    Комментарии 11

    Михаил Микушин17 Июн 2023 в 19:36
    Всех достал... даже наших африканских братьев меньших.... уже Сенегал пристыдил...
    +2−0
    Гость17 Июн 2023 в 19:31
    Африке надо халявное зерно и продление зернового коридора
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 19:29
    Основная статья: Экономика Сенегала
    Экономика Сенегала слабо развита. Главные природные ресурсы — фосфориты, медь, золото. ВВП на душу населения в 2008 году — 1600 дол. Безработица в 2007 году — 48 %.

    В сельском хозяйстве занято более 75 % работающих (14 % ВВП). Продукция — арахис, просо, кукуруза, сорго, рис, хлопок. Разводится скот и птица, ведётся рыболовство.

    В промышленном секторе (23 % ВВП) — обработка сельхозпродукции и рыбы, добыча фосфатов, а также железной руды, циркония и золота.

    Сфера обслуживания — 63 % ВВП.
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