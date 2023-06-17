Президент Сенегала: Африка желает мира между Россией и Украиной

Президент Сенегала Макки Салл на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной. Переговоры российского лидера с африканскими коллегами проходят
«Мы убеждены, что этот мир возможен с помощью диалога и компромисса», — добавил он.
Президент Сенегала отметил необходимость сохранять возможности для диалога по Украине. Также он раскрыл детали переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, состоявшихся накануне в Киеве.
«Вчера мы были в Киеве и передали послание, рассказали о наших добрых услугах, выслушали президента Зеленского. Я отметил, что диалог — это не исключенная опция. Хотя были названы условия, среди них — соблюдение устава ООН», — сказал Макки Салл.
Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали отметил, что африканская делегация хочет побудить Россию вступить в переговоры с Украиной.
Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоза рассказал о 10 пунктах достижения мира и сказал, что «настало время начать переговоры» и завершить конфликт. Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт в том числе имеет негативные последствия для Африканского континента и других стран.