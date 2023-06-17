Путин: Мы легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ответ на мирные инициативы африканских стран заявил, что Россия никогда не устраивала препятствий для воссоединения с семьями детей, которых вывезли из зоны боевых действий. Переговоры проходят 17 июня в Константиновском дворце.



Предложения Африки озвучил президент ЮАР. Они состоят из 10 пунктов. Среди них — вопрос с возвращением детей.



«Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни. Никто не собирался их разлучать с семьями. Вывозили целыми детдомами, легально. Мы никогда не были против, чтобы эти дети воссоединялись с семьями. Никаких препятствий к этому не было и не будет», — сказал Путин.

