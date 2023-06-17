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    Боевые действия

    Путин: Мы легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине

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    7 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в ответ на мирные инициативы африканских стран заявил, что Россия никогда не устраивала препятствий для воссоединения с семьями детей, которых вывезли из зоны боевых действий. Переговоры проходят 17 июня в Константиновском дворце.

    Предложения Африки озвучил президент ЮАР. Они состоят из 10 пунктов. Среди них — вопрос с возвращением детей.

    «Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни. Никто не собирался их разлучать с семьями. Вывозили целыми детдомами, легально. Мы никогда не были против, чтобы эти дети воссоединялись с семьями. Никаких препятствий к этому не было и не будет», — сказал Путин.

    «Фонтанка» уже рассказывала о мирном плане Африки и реакции на него Киева. Подробнее читайте здесь.

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    Комментарии 7

    фру17 Июн 2023 в 19:58
    Уже и детей готовы отдать)
    +0−0
    posvol17 Июн 2023 в 19:54
    Ага🙄
    +0−0
    27457080617 Июн 2023 в 19:48
    Таки завтра всех в Украину отправят? Прям всех всех и завтра...
    Или как всегда просто сотряс воздух
    +0−0
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