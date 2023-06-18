Охранник «Пятерочки» с ножом отбирал продукты у грабителя и его группы поддержки

Бесстрашный охранник «Пятерочки» на проспекте Маршала Блюхера, рискуя своим здоровьем, отобрал неоплаченные продукты у грабителя. Чтобы остановить злодея, сотруднику супермаркета пришлось проткнуть ножом колесо каршеринга, на котором приехала компания. Видео конфликта попало в распоряжение «Фонтанки» 18 июня.
Инцидент произошел в воскресенье в девятом часу вечера. На записи с камер видно, как бородач заходит, берет корзинку и набивает ее съестным, после чего пулей выскакивает из магазина. За ним бежит охранник в зеленой жилетке. Грабитель залез в машину, где его ждали дву девушки и молодой человек. Однако охранник смог вырвать у них пакет, после чего разрезал ножом колесо, чтобы компания не смогла уехать. Один из оппонентов тоже продемонстрировал нож.
Когда виновник конфликта и его девушка вышли из машины и пошли прочь, сотрудник магазина продолжил преследование. На место была вызвана полиция, скорая никому не потребовалась.