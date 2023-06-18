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    Охранник «Пятерочки» с ножом отбирал продукты у грабителя и его группы поддержки

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    9 комментариев

    Бесстрашный охранник «Пятерочки» на проспекте Маршала Блюхера, рискуя своим здоровьем, отобрал неоплаченные продукты у грабителя. Чтобы остановить злодея, сотруднику супермаркета пришлось проткнуть ножом колесо каршеринга, на котором приехала компания. Видео конфликта попало в распоряжение «Фонтанки» 18 июня.

    Инцидент произошел в воскресенье в девятом часу вечера. На записи с камер видно, как бородач заходит, берет корзинку и набивает ее съестным, после чего пулей выскакивает из магазина. За ним бежит охранник в зеленой жилетке. Грабитель залез в машину, где его ждали дву девушки и молодой человек. Однако охранник смог вырвать у них пакет, после чего разрезал ножом колесо, чтобы компания не смогла уехать. Один из оппонентов тоже продемонстрировал нож.

    Когда виновник конфликта и его девушка вышли из машины и пошли прочь, сотрудник магазина продолжил преследование. На место была вызвана полиция, скорая никому не потребовалась.

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    Комментарии 9

    мухомор18 Июн 2023 в 22:42
    Смешно будет, если там продуктом менее 2,5 тысяч (по ценам закупки), и бородатый вор получит пятикратный штраф и только.
    А охраннику прилетит штраф за порчу имущества 500 руб и претензия на возмещение стоимости шины.
    +0−0
    AndrewBarsik18 Июн 2023 в 22:41
    Поножовщина за еду, как обыденность современной России, - главный результат 23-летней несменяемости власти.
    +1−0
    Гость18 Июн 2023 в 22:37
    Взяли авто по поддельному аккаунту? Тогда компания виновата.
    +0−0
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