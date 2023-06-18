Нетрезвый «властелин колец» из Калмыкии пытался запугать петербургских инспекторов «дядей в ГУ МВД»

В Петербурге нетрезвый вояж на серебристой «Ауди» завершился неприятной беседой для жителя Республики Калмыкии. Историю задержания 18 июня рассказали в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».
Заявка о пьяном водителе поступила в полицию около десяти часов вечера накануне. Наряд, приехав на место, машину не нашел, но регистрационный номер сотрудники запомнили. Во время оформления ДТП с пострадавшими на Комендантском проспекте та самая серебристая «Ауди» проскользила мимо сотрудников полиции. Естественно, водителю было приказано остановиться. Он проигнорировал требование, тем не менее через несколько домов машину зажали и вытащили из салона жителя Калмыкии, нетрезвого и, по оценке инспекторов, агрессивного.
Сходу водитель начал защищаться и заявлять, что он в машине не сидел и ничего подписывать не будет. О видеорегистраторах на груди у сотрудников полиции он, видимо, не подозревал. В процессе оформления мужчина предупредил, что его дядя работает «в ГУ МВД по Приморскому району» и что инспекторов уволят.
Так как мужчина отказался от медицинского освидетельствования, на него составили соответствующий протокол. К нему добавили мелкое хулиганство. Водитель отправился в отдел, машина — на спецстоянку.