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    Петербуржцам расскажут, чем примечательна улица Бассейная

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    Про человека рассеянного на улице Бассейной написал Маршак, и экскурсию по ней устраивает библиотека им. С.Я. Маршака. Но рассказывать будут о реальных людях и событиях, имевших место на улице Бассейной — совсем другой. Путешествие бесплатное. 12+

    Бассейная улица (ныне улица Некрасова)
    Бассейная улица (ныне улица Некрасова)
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    «Хотя Бассейной улицы уже давно нет в Ленинграде…»,— писал в свое время Корней Чуковский, отмечая невероятную популярность маршаковского стихотворения, переведенного на многие языки мира. К тому времени та Бассейная уже много лет именовалась улицей Некрасова. То есть рассеянный жил в нынешнем Центральном районе, — правда, прототип, физико-химик И. А. Каблуков, говоривший, например, «химика и физия», и «лопа колбнула» вместе «колба лопнула», обитал в Москве. А та Бассейная, по которой прогуляемся, находится в Московском районе. Ее название напоминает, что в планах градостроителей было вести ее вдоль Южного Обводного канала, «бассейна». Этого канала не случилось, что не мешает улице сохранять название. А здешней библиотеке не мешает носить имя Самуила Яковлевича Маршака.

    Ко дню рождения Московского района библиотека организует в рамках акции «Большое путешествие по Московскому району» прогулку по Бассейной. Расскажут об известных людях, живших на «второй» улице Бассейной, об архитектурных достопримечательностях и об истории ее застройки.

    Отправляемся на экскурсию «Пешком по Бассейной» 20 июня от ул. Бассейной, 45. Записаться можно по тел. 242–35–56. Начало в 12.00.

    Александра Шеромова

    Бассейная улица (ныне улица Некрасова)
    Бассейная улица (ныне улица Некрасова)

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