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    Выжившие после ПМЭФ. «Фонтанка» приготовила воду для самых стойких участников форума

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    6 комментариев
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    Самое романтическое мероприятие Петербургского международного экономического форума-2023 проходит утром 16 июня — SUP-завтрак «(От)Личный Петербург». Портал «Фонтанка.ру», «Шкулев Медиа Холдинг» и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга дарят участникам ПМЭФ прогулку на SUP-бордах по рекам и каналам. Те, кто нашел в себе силы (после насыщенных форумных дней), встал с рассветом и приехал на SUP-завтрак «(От)Личный Петербург», вознаграждены видами Петербурга с нового для себя ракурса.

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    Затем участников ждет знакомство с официальным городским порталом visit-petersburg.ru и путеводителем (От)Личный Петербург, которые расказывают о возможностях для туристов и новой туристической географии Северной столицы. Наш SUP-завтрак включен в спортивную программу ПМЭФ-2023.

    Заплыв на досках также предваряет ежегодный фестиваль Фонтанка SUP, который пройдет в этом году 5 августа. Фестиваль, придуманный порталом «Фонтанка.ру» стал крупнейшим в мире событием такого рода и с каждым годом ставит рекорды по количеству поклонников этого спорта. В 2022 году в Фонтанке SUP участвовало около 6500 человек. В красочных карнавальных костюмах они проходят девятикилометровый маршрут по Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова. География участников — вся Россия. Ежегодно к фестивалю присоединяются не только индивидуальные участники, но и корпоративные команды. В этом году их будет уже около 30, в том числе крупнейшие компании России. Регистрация в этом году идет полным ходом, уже заявились 2500 человек. Вы можете оказаться в числе участников, пройдя регистрацию на сайте. Фонтанка SUP стал еще одной визитной карточкой Петербурга.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 6

    Гость17 Июн 2023 в 08:56
    Ну. Слава Богу,чтоб гости остались довольными.Надеюсь ,что с пенсионеров ,инвалидов совсем льготы не снимут .
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 08:30
    А вот такие марафоны уважаю☝
    Самые безобидные для горожан, а радости и удовольствия не меньше, чем от забегов и велогонок😁
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 07:47
    Всегда смотрю и поражаюсь.
    Как в такой воде можно плавать/купаться.... Брррр, жуть.
    А люди счастливые, с улыбками на лице.
    +0−0
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