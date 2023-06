Выжившие после ПМЭФ. «Фонтанка» приготовила воду для самых стойких участников форума

Заплыв на досках также предваряет ежегодный фестиваль Фонтанка SUP, который пройдет в этом году 5 августа. Фестиваль, придуманный порталом «Фонтанка.ру» стал крупнейшим в мире событием такого рода и с каждым годом ставит рекорды по количеству поклонников этого спорта. В 2022 году в Фонтанке SUP участвовало около 6500 человек. В красочных карнавальных костюмах они проходят девятикилометровый маршрут по Фонтанке, Крюкову каналу и каналу Грибоедова. География участников — вся Россия. Ежегодно к фестивалю присоединяются не только индивидуальные участники, но и корпоративные команды. В этом году их будет уже около 30, в том числе крупнейшие компании России. Регистрация в этом году идет полным ходом, уже заявились 2500 человек. Вы можете оказаться в числе участников, пройдя регистрацию на сайте. Фонтанка SUP стал еще одной визитной карточкой Петербурга.