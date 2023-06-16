Сто тысяч за зачисление. Сотрудницу приемной комиссии вуза в Петербурге обвиняют во взяточничестве

Октябрьский райсуд Петербурга избрал меру пресечения ответственному секретарю приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. Следствие полагает, что она получила взятку за зачисление абитуриента.
Следственный комитет по Ленобласти и прокуратура настаивали на страже, сообщает 16 июня объединенная пресс-служба судов города. Суд счел неподтвержденным мнение о том, что только арест может обеспечить беспрепятственное расследование дела, и отправил обвиняемую (п. «а» ч. 5 ст. 190 УК РФ) под домашний арест до 13 августа.
Якобы в октябре фигурантка через посредника получила 50 тысяч рублей за зачисление абитуриента на первый курс магистратуры по направлению «Химическая технология». Еще 50 тысяч, по версии следствия, получил посредник.
В феврале был арестован еще один сотрудник этого университета по делу о взятке в 170 тысяч рублей — тоже за зачисление.