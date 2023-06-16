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    Сто тысяч за зачисление. Сотрудницу приемной комиссии вуза в Петербурге обвиняют во взяточничестве

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    3 комментария

    Октябрьский райсуд Петербурга избрал меру пресечения ответственному секретарю приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. Следствие полагает, что она получила взятку за зачисление абитуриента.

    Следственный комитет по Ленобласти и прокуратура настаивали на страже, сообщает 16 июня объединенная пресс-служба судов города. Суд счел неподтвержденным мнение о том, что только арест может обеспечить беспрепятственное расследование дела, и отправил обвиняемую (п. «а» ч. 5 ст. 190 УК РФ) под домашний арест до 13 августа.

    Якобы в октябре фигурантка через посредника получила 50 тысяч рублей за зачисление абитуриента на первый курс магистратуры по направлению «Химическая технология». Еще 50 тысяч, по версии следствия, получил посредник.

    В феврале был арестован еще один сотрудник этого университета по делу о взятке в 170 тысяч рублей — тоже за зачисление.

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    Взятка в вузе
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    Комментарии 3

    Гость16 Июн 2023 в 20:49
    "Новость - стара, как Мир".
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 20:27
    Ещё б фамилию этой дамы напечатали.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 20:22
    Туда ещё и деньги за зачисление платят???Невероятно просто! Думал,в эту забегаловку зазывают,где только можно,ещё и сами приплачивают.
    +0−0
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