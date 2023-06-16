«Ищу мужа» на ПМЭФ-2023. Хозяйка нашумевших визиток — о достойном мужчине, браке и «женских деньгах»

Фото: Татьяна Зикункова Поделиться Поделиться





Москвичка Татьяна Зикункова на ПМЭФ-2023 разложила визитки с лаконичной надписью «Ищу мужа» и спустя пару часов лишилась допуска на территорию форума и все мероприятия Росконгресса. В дирекции Росконгресса по работе со СМИ «Фонтанке» эту историю не подтвердили, но и не опровергли, сказав, что информация об участниках форума конфиденциальна. Поэтому все детали происшествия редакция выяснила у самой Татьяны.



Она утверждает, что визитки с необычной для ПМЭФ надписью были не пиар-акцией, а криком души. И рассказала, какое именно послание Вселенной пыталась отправить и что из этого получилось.

Фото: Татьяна Зикункова Поделиться Поделиться







— Татьяна, самый очевидный вопрос: почему?

— Мне 37, живу в Москве, у меня собственное коммуникационное агентство, которое занимается организацией ивентов. И я уже 8 лет не замужем. Сроки, как говорится подпирают. А на ПМЭФ как раз собирается целевая аудитория. Да, на форуме в этом году было много привлекательных мужчин. И с кольцами на пальцах, и без колец, и наших соотечественников, и иностранцев. Поэтому я выложила свои визитки на стенде, где раздавали разные журналы, около 15 часов дня 15 июня. Я решила, что высота как раз подходящая, чтобы их заметил — на уровне глаз, и что это не коммерческое, а вполне личное дело. Но уже спустя полтора-два часа мне на электронную почту пришло письмо от фонда «Росконгресс», в котором говорилось, что мое участие в ПМЭФ и в мероприятиях «Росконгресса» в целом аннулировано. Я попыталась выяснить, что именно я нарушила, но мне посоветовали прочитать правила посещения ПМЭФ. Честно говоря, я еще их не изучила, там здоровенный «талмуд», буду читать сейчас в самолете.

— Вы были аккредитованы, как журналист, или оплачивали участие? — На форум я аккредитовалась как внештатный корреспондент Федеральной службы новостей. Кстати, не смотря на отзыв аккредитации, я успела собрать всю необходимую информацию для публикаций еще 14 июня. И 15-го, уже после получения письма от «Росконгресса», я оставалась на площадке форума до вечера и работала. Я опрашивала участников форума: что интересного, особенного, новаторского представляют их стенды, каковы их цели на ПМЭФ, каких результатов им удалось достичь за два дня работы. Так что, думаю, у моего редактора не возникнет ко мне вопросов.

Фото: Татьяна Зикункова Поделиться Поделиться





— По указанному в визитках телефону кто-нибудь позвонил по существу вашего объявления?

— К сожалению, нет. Но, скажу честно, завязать интересное знакомство на форуме мне удалось и без них. Это случилось во внутреннем дворе, в зоне, где можно было выпить кофе, стоять за столиками и общаться. Там-то все и произошло.



— Контакт перспективный? — Насколько перспективный, покажет время. — А вы не опасались, что ваши визитки могут быть истолкованы превратно? Каждый год на форуме много дам, которые ищут не брака или отношений, а работают эскортницами. Что касается эскортниц — каждый зарабатывает, как умеет, здесь я осуждать кого-либо не берусь. В моем случае это был крик души, потому что мне очень хочется замуж за достойного мужчину. Буду честна, я просто отчаялась. Я очень много работаю, постоянно нахожусь в офисе, и у меня просто нет времени где-то бывать, общаться, искать знакомств. У меня есть анкета на «Тиндере», но захожу я туда раза четыре в год. Я не поклонница эпистолярного жанра, длинные переписки меня утомляют. Уж лучше сразу увидеться лично — за считанные минуты становится понятно, «твой» человек или нет. «Тиндер», кстати, работает. Через него я познакомилась с мужчиной из Великобритании, у нас были отношения на протяжении двух лет. К браку они не привели, но это был хороший опыт. Но то, что «Тиндер» вот-вот отключится в России, наверное, и неплохо. Мужчины, которые в нем сидят, наконец, выйдут на улицу, вспомнят, что значит общаться оффлайн.

— Как вы выбирали наряд на ПМЭФ, чтобы не только поработать, но и привлечь достойного? — Конечно, я очень тщательно продумывала, как буду выглядеть. Надела белую юбку-карандаш, которая закрывает колено. Это выглядело и по-деловому, и по-летнему. В первый день в качестве верха у меня было поло, во второй — белая рубашка. Конечно, туфли на каблуках. Я честно отбегала на них весь первый день. Во второй, правда, не выдержала и переобулась в ботинки без каблуков. Украшений было немного: серьги и цепочка на шее. Я люблю дорогие брендовые сумки и сама их себе покупаю. На форуме со мной была белая «D&G» в цвет юбки.

— А достойный мужчина для вас — это какой? — Отличный вопрос, давайте произведем запуск мечты во вселенную. Я живу в Москве, поэтому было бы хорошо, чтобы он тоже был москвичом. От 35 до 50 лет, руководитель какого-либо бизнеса. Физические параметры для меня не так важны, я больше ценю в мужчинах характер и душевные качества, чем внешность. Правда, хотелось бы, чтобы он был хотя бы чуть-чуть выше меня. Мой рост — 174 сантиметра. Ну, прибавим еще сантиметров пять на каблуки — получается, от 180 сантиметров.



— А каких качеств у вашего избранника совершенно точно быть не должно? — Я бы сказала — быстровозбудимой нервной системы. Не люблю истеричных мужчин. У нас с ними отношений не получается. Мне хотелось бы мужчину надежного, стабильного, с ровными эмоциями. Меня не смутит, если у него был предыдущий брак или браки. Напротив, если мужчине за сорок, а он ни разу не был женат, возникает вопрос: а чем он тогда в жизни занимался? Что-то, наверное, с ним не так, если он не был в браке или в длительных отношениях.

— А если у него есть дети от предыдущего брака? — Меня это вполне устроит. У меня и самой есть сын 11-ти лет. И, конечно, я хочу еще детей, мечтаю о дочери.

— А почему не сложились ваши отношения? Это личный вопрос, но его обычно задают на первом-втором свидании. — Это был как раз тот случай, когда «любовь живет три года». У нас с бывшим мужем оказались совершенно разные характеры и темпераменты. Он был человеком педантичным. Очень нервничал, когда я опаздывала или задерживалась, когда что-то шло не по плану. Мы даже в отпуск ездили каждый раз в одни и те же места, в один и тот же отель и даже в один и тот же номер. А мне хотелось чего-то нового, я человек более эмоциональный и творческий. Да, я не очень пунктуальна, и, назначая встречи честно предупреждаю о «люфте» минут в 15–20. И своему избраннику я в целом готова простить отсутствие пунктуальности. Правда, хотелось бы, чтобы он был организованнее меня, должен же в паре хотя бы один быть ответственным.



— А за что избранник должен выбрать и полюбить именно вас? — Интересные вопросы, они меня распаковывают по полной программе! Когда мне было 30 лет, я была не готова к браку и к серьезным партнерским отношениям. Быть в браке — значит, прислушиваться к пожеланиям партнера, не быть эгоистами, где-то уступить другому. Правда, я считаю, что иногда мужчина может и настоять на своем, он же глава семьи. Сейчас я готова предложить будущему мужу женскую мудрость, теплоту и заботу, верность, темпераментность, нежность, стабильность и, конечно же, любовь. — Последний, но необходимый вопрос: а что с деньгами? Как должен строиться бюджет в семье, будете ли вы работать в браке или рассчитываете положиться на мужчину?

— Есть женщины, которые только «про семью». Им важно вкусно готовить, заботиться о муже и детях, может быть, ухаживать за садом. А у меня сейчас много энергии, фантазии. Поэтому, помимо личной жизни и горячо любимого сына сына и дочери, которая, я верю, у меня родится, мне важна моя работа, проекты, творческий и профессиональный рост. Так что работать я буду. Но во время декрета мне хотелось бы чувствовать защиту и положиться на своего мужчину, чтобы быть уверенной: года два он сможет обеспечивать нам комфортный уровень жизни. Что же касается семейного бюджета, скажу честно: было бы здорово, если бы он сложился по принципу «женские деньги — это женские деньги, а мужские деньги — семейные».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»