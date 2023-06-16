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    Пробки

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    В огромных пробках из-за аварий стоят водители на КАД и ЗСД

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    6 комментариев

    Пятничным вечером 16 июня на дорогах Северной столицы не разгонишься.

    Петербургская кольцевая стоит на юге внутреннего радиуса от Большого Обуховского (вантового) моста до съезда на Софийскую. По данным «Яндекс.Карт», на этом участке минимум 7 аварий, первая из них прямо на мосту.

    Движение на север по ЗСД замерло на Васильевском острове, живущие там читатели «Фонтанки» наблюдают из окон впечатляющий затор. Сначала сообщалось, что пробка из-за ДТП, но, по последним данным, его участники уже покинули место аварии.

    Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру»
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    Пробки на Обводном канале у Балтийского вокзала, на другом берегу канала тоже.

    На Московском шоссе ожидаемо плотно на выезд из города, там дорожные работы.

    Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру»

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    Пробки
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    Комментарии 6

    Гость16 Июн 2023 в 19:33
    Че то забыли написать что там аварии каждый день как фуры начали с када разворачивать на Софийскую из-за пмэфа
    И ни слова что из-за бояр кад перекрывают периодически
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:28
    Это так теперь власть называют "аварией", в данном случае это ПЭФ.
    +0−0
    28078022316 Июн 2023 в 19:08
    Да у нас уже каждый день по вечерам огромные пробки стали обыденностью. Результат - развитие дорожной инфраструктуры в нашем городе, точнее её отсутствие..
    +2−0
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