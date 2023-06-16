В огромных пробках из-за аварий стоят водители на КАД и ЗСД

Пятничным вечером 16 июня на дорогах Северной столицы не разгонишься.

Петербургская кольцевая стоит на юге внутреннего радиуса от Большого Обуховского (вантового) моста до съезда на Софийскую. По данным «Яндекс.Карт», на этом участке минимум 7 аварий, первая из них прямо на мосту.



Движение на север по ЗСД замерло на Васильевском острове, живущие там читатели «Фонтанки» наблюдают из окон впечатляющий затор. Сначала сообщалось, что пробка из-за ДТП, но, по последним данным, его участники уже покинули место аварии.

