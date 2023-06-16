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    Легковой автомобиль загорелся после столкновения с бетономешалкой в Сестрорецке

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    1 комментарий

    читательница «Фонтанки» Екатерина

    Дорожная авария, переросшая в пожар, собирает пробку в Курортном районе Петербурга. На месте несколько скорых.

    На пересечении Северного переулка и Приморского шоссе в Сестрорецке столкнулись легковой автомобиль и автобетоносмеситель, сообщает «Фонтанке» читательница Екатерина. От удара произошло возгорание. На кадрах с места ДТП видно, что полыхает уже и передняя часть легковой, и грузовик.

    О пострадавших не сообщается, но, по словам очевидицы, на место прибыли 3–4 машины скорой помощи. Пожарных на тот момент еще не было. Подробности произошедшего выясняются.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке затруднено со всех сторон. Наиболее плотные заторы скопились на Приморском шоссе со стороны Петербурга и в Северном переулке.

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    Комментарии 1

    27483699916 Июн 2023 в 12:04
    Ну, до больнички зато 5 минут.
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