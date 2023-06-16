Минтруд отказался вводить шестидневную рабочую неделю

На сегодняшний день законодательство позволяет гибко настраивать рабочий график, так что введение шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс не поддерживается Минтрудом. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр труда Антон Котяков.



«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет», — заявил журналистам ТАСС министр. По его словам, стороны могут индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей зарплатой, к тому же очный формат работы можно совмещать с удаленным.



С идеей закрепить шестидневную рабочую неделю в Трудовом кодексе ранее к Котякову обратились члены ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По их мнению, до введения международных санкций из-за Крыма российская экономика росла и входила в пятерку крупнейших в мире, однако сейчас количество санкций существенно увеличилось, что привело к большой нагрузке на экономический сектор. В «Аванти» считают, что шестидневная рабочая неделя исправит ситуацию.

