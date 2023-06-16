    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, ю-з

    763мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd83.96eur90.97

    Минтруд отказался вводить шестидневную рабочую неделю

    2597
    19 комментариев

    На сегодняшний день законодательство позволяет гибко настраивать рабочий график, так что введение шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс не поддерживается Минтрудом. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр труда Антон Котяков.

    «Шестидневки в Трудовом кодексе не будет», — заявил журналистам ТАСС министр. По его словам, стороны могут индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей зарплатой, к тому же очный формат работы можно совмещать с удаленным.

    С идеей закрепить шестидневную рабочую неделю в Трудовом кодексе ранее к Котякову обратились члены ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По их мнению, до введения международных санкций из-за Крыма российская экономика росла и входила в пятерку крупнейших в мире, однако сейчас количество санкций существенно увеличилось, что привело к большой нагрузке на экономический сектор. В «Аванти» считают, что шестидневная рабочая неделя исправит ситуацию.

    В Совете Федерации идею раскритиковали, так, сенатор Андрей Клишас заявил https://t.me/andreyklishas/2268, что шестидневка не соответствует принципу социального государства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    Dr. Jones16 Июн 2023 в 12:26
    Спасибо доброму барину!
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:15
    Вообще, в современном обществе актуальна 4-х дневная рабочая неделя для офисных сотрудников, посменная на производстве и магазинах, как это и сейчас. ЗП оставить ту же, т.к. производительность возрастет, так как не будет лишних выходов на перекур, торчания в соседнем отделе за чашечкой чая и т.д. Про потребление ресурсов тоже забывать не стоит.
    +3−0
    VKuser4918336216 Июн 2023 в 12:11
    можно временно ввести 6-дневку, с неоплачиваемым шестым днём. а народ потерпит, раз временно
    +2−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close