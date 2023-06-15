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    Петербуржцам обещают жаркие выходные и ясное небо

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    3 комментария

    Грядущие выходные, 17–18 июня, как ожидается, порадуют петербуржцев хорошей летней погодой: будет жарко, но не слишком. Субботнее небо еще прикроют облака, а в воскресенье уже будет ясно.

    По данным «Яндекс.Погоды», 17 июня в Петербурге будет облачно с прояснениями, температура воздуха в среднем составил 24 градуса тепла, а скорость ветра составит 4,7 м/с утром и 4,6 м/с вечером. В воскресенье, 18 июня, ожидают ясную погоду, а воздух с +15 градусов утром прогреется днем до +23 градусов. Вечером же будут приятные +19.

    Самая жара среди российских городов-миллионников в выходные ожидается в Москве, Волгограде, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Столицу в субботу разогреет до +28 градусов, а Волгоград все выходные будет изнывать под +27...+29 градусов. А самые прохладные выходные среди мегаполисов ждут жителей Перми, Екатеринбурга, Омска, Уфы и Челябинска — от +14 до +19 градусов.

    В Петербурге же жару ждут 15–16 июня. Ожидается, что сегодняшний день станет самым теплым с начала года, и температура воздуха поднимется до +25...+27°. Над городом даже заметили дымку. В пятницу обещают и вовсе +26...+28°.

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    Комментарии 3

    Гость15 Июн 2023 в 16:41
    Отличная тема !😁🧚
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