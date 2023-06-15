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    Над Петербургом заметили странную дымку. Свою роль, возможно, сыграли пожары в Канаде

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    Утром в четверг, 15 июня, в небе над Петербургом заметили дымку. Она видна вдоль горизонта над городом и над Финским заливом. «Фонтанка» обратилась к ведущему специалисту центра «ФОБОС» Михаилу Леусу и попросила помочь разобраться в ситуации.

    Синоптик объяснил, что существует несколько факторов появления сегодняшней дымки над Петербургом: сухая и теплая погода, господство антициклона и лесные пожары в Канаде.

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    Во-первых, в Петербурге уже шестой день нет дождей, с начала месяца выпало менее 1/5 от положенного количества осадков.

    Во-вторых, над Северо-Западом России несколько дней господствует антициклон. «Это зона слабых ветров и нисходящих воздушных потоков, что препятствует рассеиванию вредных выбросов в атмосфере и удерживает все частицы в приземном слое», — рассказал специалист.

    В-третьих, свою роль могли сыграть и бушующие в Канаде лесные пожары.

    «Ну и, наконец, по данным спутниковых снимков Meteosat-10, уже от 13 июня, видно, что дым от лесных пожаров в Канаде, двигаясь над северной Шотландией, вдоль побережья Норвегии, над Финляндией, затем направился на территорию Северо-Запада России», — поделился Леус своим мнением с «Фонтанкой».

    Специалист уточнил, что основной поток дыма от пожаров в Канаде проходит по границе Карелии и Мурманской области, однако не исключено, что какой-то вклад в дымку над Санкт-Петербургом канадские пожары могли внести.

    «Еще один момент: дымы перемещаются на больших высотах, что, как и дальнее расстояние, усиливает их рассеивание. Так что 100% не только дым», — добавил ведущий специалист центра «ФОБОС».

    Накануне стало известно, что дым из Канады ждут в Финляндии. Местные СМИ сообщили, что он должен достигнуть финской территории в ближайшие дни, а сейчас дым уже достиг Норвегии.

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