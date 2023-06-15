Над Петербургом заметили странную дымку. Свою роль, возможно, сыграли пожары в Канаде

Утром в четверг, 15 июня, в небе над Петербургом заметили дымку. Она видна вдоль горизонта над городом и над Финским заливом. «Фонтанка» обратилась к ведущему специалисту центра «ФОБОС» Михаилу Леусу и попросила помочь разобраться в ситуации.

Синоптик объяснил, что существует несколько факторов появления сегодняшней дымки над Петербургом: сухая и теплая погода, господство антициклона и лесные пожары в Канаде.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во-первых, в Петербурге уже шестой день нет дождей, с начала месяца выпало менее 1/5 от положенного количества осадков.



Во-вторых, над Северо-Западом России несколько дней господствует антициклон. «Это зона слабых ветров и нисходящих воздушных потоков, что препятствует рассеиванию вредных выбросов в атмосфере и удерживает все частицы в приземном слое», — рассказал специалист.

В-третьих, свою роль могли сыграть и бушующие в Канаде лесные пожары.

«Ну и, наконец, по данным спутниковых снимков Meteosat-10, уже от 13 июня, видно, что дым от лесных пожаров в Канаде, двигаясь над северной Шотландией, вдоль побережья Норвегии, над Финляндией, затем направился на территорию Северо-Запада России», — поделился Леус своим мнением с «Фонтанкой».



Специалист уточнил, что основной поток дыма от пожаров в Канаде проходит по границе Карелии и Мурманской области, однако не исключено, что какой-то вклад в дымку над Санкт-Петербургом канадские пожары могли внести.

