В Финляндии со дня на день ждут дым из Канады. Он уже в Норвегии

Дым от канадских лесных пожаров должен достигнуть Финляндии в ближайшие дни. Об этом 13 июня сообщили финские СМИ со ссылкой на ученого из Метеорологического института Антти Липпонена.



Напомним, масштабные пожары в канадских лесах продолжаются уже шестую неделю. Выгорело почти 30 000 квадратных километров, тысячи людей потеряли свои дома. Население многих городов Северной Америки, в том числе Нью-Йорка, страдает от плохого качества воздуха из-за дыма.

Дым уже достиг норвежского побережья, и скоро будет в Финляндии. Впрочем, эксперты рассчитывают, что опасности для здоровья концентрация дыма не вызовет.