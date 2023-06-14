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    В Финляндии со дня на день ждут дым из Канады. Он уже в Норвегии

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    Дым от канадских лесных пожаров должен достигнуть Финляндии в ближайшие дни. Об этом 13 июня сообщили финские СМИ со ссылкой на ученого из Метеорологического института Антти Липпонена.

    Напомним, масштабные пожары в канадских лесах продолжаются уже шестую неделю. Выгорело почти 30 000 квадратных километров, тысячи людей потеряли свои дома. Население многих городов Северной Америки, в том числе Нью-Йорка, страдает от плохого качества воздуха из-за дыма.

    Дым уже достиг норвежского побережья, и скоро будет в Финляндии. Впрочем, эксперты рассчитывают, что опасности для здоровья концентрация дыма не вызовет.

    По данным спутниковых снимков из Исландии, сейчас дым поднялся на высоту 5–10 километров. И если он там и останется, проблем не будет. Самый верный способ определить наличие дыма — то, что он окрашивает закат в оранжево-красный цвет, — рассказал Липпонен.

    В этом году в результате лесных пожаров в Канаде в атмосферу попадёт около 100 миллионов тонн углекислого газа. По словам финских специалистов, это самый высокий показатель за 21 век.

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    ДымКанадские лесные пожарыФинляндия
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