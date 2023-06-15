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    ПМЭФ тормозит автобусы на Пулковском, а подъезды к Невскому встали в пробках

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    Дороги в Петербурге 15 июня нехарактерно загружены даже после часа пик. В центре водители встали из-за невозможности проехать на Невский. По Пулковскому шоссе автобусы ходят с задержками.

    Выезды на Невский проспект с прилегающих улиц закрыты до Садовой, сообщает «Фонтанке» очевидец. Из-за этого в огромных пробках встали Михайловская улица и набережная канала Грибоедова. По данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы скопились также на Большой Морской улице и набережной Мойки, Вознесенском проспекте и соседних улицах. По Садовой улице транспорт пропускают, но от пробки это не избавляет. «Сам Невский едет, но останавливаться нельзя — тут же подъезжает ГИБДД и сгоняет», — добавляет автомобилист.

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    «Организатор перевозок» предупреждает об увеличении времени в пути автобусов на юге города. В связи с проведением ПМЭФ автобусы № 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 299 и 301 на участке Пулковского шоссе в сторону Петербурга следуют с задержками до 30 минут. Проезд в город по Пулковскому затруднен. В начале десятого часа утра там наблюдалась одна из крупнейших за сегодня пробок — длиной в 5,5 км, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки».

    В целом петербургские дороги в половине одиннадцатого часа утра 15 июня загружены на 5 баллов, что на 1 балл больше обычного для четверга. Ближайшие три часа изменений в дорожной ситуации не прогнозируют. Лиговский проспект из центра и Московское шоссе от площади Победы до КАД и вовсе оказались забиты на 10 баллов. «Девятка» наблюдается на Ленинском проспекте к Московскому. Также крупная пробка собралась на Витебском проспекте от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы, ее длина — 5,9 км.

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    ПетербургПробкиАвтобусы
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