ПМЭФ тормозит автобусы на Пулковском, а подъезды к Невскому встали в пробках

Дороги в Петербурге 15 июня нехарактерно загружены даже после часа пик. В центре водители встали из-за невозможности проехать на Невский. По Пулковскому шоссе автобусы ходят с задержками.

Выезды на Невский проспект с прилегающих улиц закрыты до Садовой, сообщает «Фонтанке» очевидец. Из-за этого в огромных пробках встали Михайловская улица и набережная канала Грибоедова. По данным «Яндекс.Пробок», плотные заторы скопились также на Большой Морской улице и набережной Мойки, Вознесенском проспекте и соседних улицах. По Садовой улице транспорт пропускают, но от пробки это не избавляет. «Сам Невский едет, но останавливаться нельзя — тут же подъезжает ГИБДД и сгоняет», — добавляет автомобилист.