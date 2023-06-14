США послали на Ближний Восток истребители F-22. Пентагон объявил, что это из-за России

США перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22, сообщило 14 июня центральное командование Пентагона. Американское военное ведомство заявило, что такое решение было принято «из-за возросшей активности в регионе ВВС РФ».



В сообщении говорится, что F-22 Raptor перебазированы «вследствие все более небезопасного и непрофессионального поведения российских самолетов в регионе».



Весной 2023 года глава центрального командования Майкл Курилла заявил, что американские военные наблюдают «значительный всплеск» случаев «небезопасного поведения» российской авиации в Сирии, напоминает РИА Новости. Курилла тогда сказал, что российские самолёты стали летать с вооружением над американскими базами в этой стране.

