КАД стоит от Софийской к Московскому шоссе, и плохо не только там

Читатели «Фонтанки» сообщают о впечатляющем заторе на КАД. Судя по видео, которое прислали в редакцию скучающие в пробке водители, движение по внутреннему кольцу фактически остановилось.
«На кольцевой от Софийской в сторону Московского шоссе сейчас как-то так» — пишет автор кадров.
На кольцевой дороге затор начинается от Большого Обуховского моста. Там движение осложняют как минимум 5 аварий с разницей в несколько километров.
читатель «Фонтанки» Денис
В целом по городу вечерние пробки на 8 баллов из 10 возможных, по данным сервиса Яндекс.карты.
Читатели также сообщают о пробках в центре, например на Университетской набережной.
читатель «Фонтанки» Александр