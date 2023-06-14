КАД стоит от Софийской к Московскому шоссе, и плохо не только там

Читатели «Фонтанки» сообщают о впечатляющем заторе на КАД. Судя по видео, которое прислали в редакцию скучающие в пробке водители, движение по внутреннему кольцу фактически остановилось.



«На кольцевой от Софийской в сторону Московского шоссе сейчас как-то так» — пишет автор кадров.



На кольцевой дороге затор начинается от Большого Обуховского моста. Там движение осложняют как минимум 5 аварий с разницей в несколько километров.

