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    КАД стоит от Софийской к Московскому шоссе, и плохо не только там

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    1 комментарий

    Читатели «Фонтанки» сообщают о впечатляющем заторе на КАД. Судя по видео, которое прислали в редакцию скучающие в пробке водители, движение по внутреннему кольцу фактически остановилось.

    «На кольцевой от Софийской в сторону Московского шоссе сейчас как-то так» — пишет автор кадров.

    На кольцевой дороге затор начинается от Большого Обуховского моста. Там движение осложняют как минимум 5 аварий с разницей в несколько километров.

    читатель «Фонтанки» Денис

    В целом по городу вечерние пробки на 8 баллов из 10 возможных, по данным сервиса Яндекс.карты.

    Читатели также сообщают о пробках в центре, например на Университетской набережной.

    читатель «Фонтанки» Александр

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