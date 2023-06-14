На Уточкина водитель Audi внезапно стартовал на красный, едва не сбив переезжавшего дорогу самокатчика

Встреча переменчивого автомобилиста и не захотевшего менять темп самокатчика едва не вылилась в ДТП в Приморском районе Петербурга. Спасли хорошие тормоза и то, что на них водитель жмет так же бодро, как и на газ.
Инцидент произошел около 11:45 14 июня возле дома 1 по улице Уточкина, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на очевидца. На записи с видеорегистратора видно, что дело было на регулируемом пешеходном переходе. Автомобили в три ряда стояли на красный сигнал светофора, пока пешеходы переходили дорогу по «зебре» на свой зеленый. Внезапно водителю Audi в среднем ряду надоело ждать, и он начал движение, несмотря на все еще горевший красный.
Одновременно с этим с тротуара по зебре стартовал самокатчик. Спешиваться он не стал — как ехал по тротуару, так и свернул на пешеходный переход. К счастью для всех, водитель автомобиля успел затормозить, и самокатчик проехал перед носом «Ауди» невредимым.