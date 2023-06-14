    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    766мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd83.64eur90.39

    На Уточкина водитель Audi внезапно стартовал на красный, едва не сбив переезжавшего дорогу самокатчика

    1796
    9 комментариев

    Дорожный инспектор.

    Встреча переменчивого автомобилиста и не захотевшего менять темп самокатчика едва не вылилась в ДТП в Приморском районе Петербурга. Спасли хорошие тормоза и то, что на них водитель жмет так же бодро, как и на газ.

    Инцидент произошел около 11:45 14 июня возле дома 1 по улице Уточкина, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на очевидца. На записи с видеорегистратора видно, что дело было на регулируемом пешеходном переходе. Автомобили в три ряда стояли на красный сигнал светофора, пока пешеходы переходили дорогу по «зебре» на свой зеленый. Внезапно водителю Audi в среднем ряду надоело ждать, и он начал движение, несмотря на все еще горевший красный.

    Одновременно с этим с тротуара по зебре стартовал самокатчик. Спешиваться он не стал — как ехал по тротуару, так и свернул на пешеходный переход. К счастью для всех, водитель автомобиля успел затормозить, и самокатчик проехал перед носом «Ауди» невредимым.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургВыехал на красныйСамокатчик
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close