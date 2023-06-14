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    Суд отказался взыскать более 8 млн с жителей Песочного, которые оспаривали разрешение на строительство ЖК «Живи! В Курортном»

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    Третий кассационный суд общей юрисдикции 14 июня отказал застройщику «СПб Реновация», который просил взыскать 8,4 млн рублей убытков с пяти жителей поселка Песочный, ранее оспаривавших разрешения на строительство в поселке ЖК «Живи! В Курортном».

    Кассационная инстанция оставила без изменения решения двух нижестоящих судов — Сестрорецкого районного и Санкт-Петербургского городского.

    Пятеро истцов: известный юрист-градозащитник Владимир Чернышев, а также Леонид Валитов, Светлана Гончарова, Елена Стогова и Виталий Федоров оспаривали в суде пять разрешений на строительство корпусов первой очереди жилого комплекса.

    Как объяснил «Фонтанке» Владимир Чернышев, жители протестовали не против самого проекта ЖК, а против того, что его реализация буквально высушила часть поселка, оставив его без воды. Собеседник пояснил, что на публичных слушаниях по проекту говорилось о четырехэтажных домах без подземного уровня, тогда как разрешение на строительство было выдано на 9–10-этажные дома, включая подземный этаж. Из-за необходимости проводить работы по осушению, считают истцы, часть населенного пункта постигла засуха: колодцы опустели, зеленые насаждения засохли.

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    В первой инстанции, Куйбышевском районном суде, в марте 2019 года суд наложил обеспечительные меры в виде приостановки действия разрешений на строительство, в феврале 2020 года горожане выиграли дело, и разрешения на строительство были признаны недействующими. В июне 2020 года горсуд отменил решение первой инстанции, а затем его оставила в силе кассация.

    «СПб Реновация» посчитала, что за время судебных тяжб понесла убытки в виде аренды и обслуживания кранов, и предъявила жителям счет на 8,4 млн рублей. По мнению Чернышева, цель предъявленных требований — «приглушить любые попытки граждан защищать свои права».

    При этом уже после того, как разрешения на строительство были приостановлены, прокуратура и Госстройнадзор провели проверку и установили, что компания в это время, несмотря на отсутствие разрешительной документации, вела работы по капитальному строительству, говорится в решении Сестрорецкого райсуда.

    Жители аргументировали тем, что в их действиях, а именно в подаче иска в суд и ходатайстве об обеспечительных мерах, нет противоправных действий. Первые две инстанции согласились с этим аргументом и отказали «СПб Реновации» во взыскании с жителей 8,4 млн рублей расходов. Это решение оставил без изменения и Третий кассационный суд. Редакция обратилась к застройщику с запросом, планирует ли компания подавать жалобу в Верховный суд.

    Жилой комплекс строится в Песочном в рамках масштабной программы развития застроенных территорий (РЗТ, реновации, которую не стоит путать с программой комплексного развития территорий, КРТ).

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