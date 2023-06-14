Пригожин объяснил, почему ЧВК «Вагнер» не подпишет контракт с Минобороны: новости СВО за 14 июня

Добровольческие отряды должны подписать контракты с Минобороны до 1 июля Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 июня.



В Кремле рассказали, будут ли пересматривать статус СВО Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, планируется ли пересматривать статус специальной военной операции. По словам Пескова, эта операция — «правозащитная», поскольку одной из главнейших целей боевых действий на Украине является защита прав людей Донбасса. — Об этом (о смене статуса СВО. — Прим. ред.) речи не идет. Остается специальной военной операцией. Она продолжается, — объяснил представитель Кремля.

Также Песков объяснил, что означают слова президента о «санитарной зоне» на Украине: — По мере того как у Киева появляется более дальнобойное вооружение, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние для безопасности россиян. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин получает информацию о ходе боевых действий из множества источников, и у него есть возможность получить представление о реальной картине происходящего, в том числе от командиров, которые «минутами ранее закончили бой»



Пригожин объяснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» не будут подписывать контракты с Минобороны Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что его бойцы не будут подписывать контракты с Минобороны, даже несмотря на возможные препятствия в получении социальных гарантий от ведомства. Ответ Пригожина привели в телеграм-канале его пресс-службы.

— Я готов обеспечивать бойцов ЧВК «Вагнер», но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. <...> Никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК «Вагнер» не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет, — заявил Пригожин. — Что касается социальных гарантий, я думаю, что Госдума и президент найдут компромиссное решение, при котором и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий.



Ранее стало известно, что Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому до 1 июля добровольческие отряды подписывают контракты с Министерством обороны. Это, как утверждается, позволит распространить на них и членов их семей все государственные меры поддержки военнослужащих и повысит эффективность применения добровольческих формирований. Тогда Пригожин заявил, что приказ о подписании контрактов между участниками добровольческих отрядов и Министерством обороны не распространяется на ЧВК «Вагнер». По его словам, свои действия его организация и так согласует через генерала Суровикина.



— Те приказы и указы, которые формирует Шойгу (глава Минобороны. — Прим. ред.), они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему, ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой, — говорил Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» «абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и Верховному главнокомандующему».



В Госдуме представят предложения по определению статуса ЧВК В Госдуме в ближайшее время представят предложения по определению статуса ЧВК. Об этом заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. — Многое из того, что касается выполнения ЧВК задач в зоне СВО, уже урегулировано, но необходимо еще определить основополагающие положения: что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в нашей правовой структуре, — сказал Картаполов. По его словам, речь идет не о легализации ЧВК, а о формировании «их правового статуса в соответствии с нашим законодательством».



Накануне Владимир Путин заявил, что все добровольческие формирования и ЧВК должны заключить контракт с Минобороны. Ранее глава ведомства Сергей Шойгу подписал указ, обязывающий всех добровольцев подписать контракт до 1 июля.



Кроме того, в Госдуме до конца весенней сессии планируют закрепить статус участника боевых действий за всеми, кто участвует в боях на границах с Украиной, включая солдат срочной службы, об этом пишет ТАСС. Если солдат-срочник «каким-то образом попал в район, где ему приходится вести боевые действия, то он должен стать ветераном боевых действий», уточнил Андрей Картаполов.



Минобороны РФ подписало контракты с 10 добровольческими формированиями Представители 10 добровольческих формирований подписали с Минобороны РФ контракты, которые определяют их деятельность в зоне СВО.

— Сегодня в рамках реализации [инициативы] руководства страны о повышении роли добровольческих формирований в ходе специальной военной операции был заключен контракт с 10 добровольческими формированиями. Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением, — заявил представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

В Минобороны уточнили, что контракты, определяющие правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали Алексеев и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса.



Правительство поддержало законопроект о жилье для участников СВО через жилищный кооператив Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об обеспечении жильем через жилищные кооперативы участников специальной военной операции (СВО). Документ был инициирован Костромской областной думой. Законопроектом предлагается включить участников СВО в перечень категорий лиц, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, созданных для обеспечения жилыми помещениями. Сейчас по закону ветеранам боевых действий предоставляют жилье в зависимости от времени их постановки на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий. На практике этими мерами поддержки пользуется небольшая часть ветеранов, поскольку у них либо нет критерия нуждаемости, либо они не могут быть отнесены к категории малоимущих по основаниям, установленным Жилищным кодексом.

— Теперь участники СВО смогут войти в жилищно-строительные кооперативы. Это один из оперативных способов обеспечить защитников нашей страны необходимым жильем для комфортного проживания. Необходимость принятия законопроекта не вызывает вопросов, — отметил глава комитета Сергей Гаврилов.



По закону жилищно-строительным кооперативам государство предоставляет в безвозмездное срочное пользование земельные участки, напомнил депутат. Правительство РФ поддержало законопроект. Госдума одобрила штрафы и арест за нарушение военного положения Госдума приняла поправку о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Эти нормы содержатся в законопроекте о задержании пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты, документ принят палатой во втором чтении. Инициатива была внесена в Госдуму 28 октября 2021 года Госсобранием Башкортостана. Поправкой ко второму чтению в Кодекс об административных правонарушениях вводится новая статья 20.51 — нарушение режима военного положения.

За нарушение положений, установленных законом «О военном положении», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами по вопросам военного положения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для граждан предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

За аналогичное нарушение, совершенное с использованием транспортного средства, гражданам может грозить штраф до 1 тысячи рублей с конфискацией транспорта или без таковой либо административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей с конфискацией транспорта или без таковой либо административный арест на срок до 30 суток.

В МЧС оценили ущерб от подрыва Каховской ГЭС

Сумма ущерба от чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области, по оперативной оценке, превысила 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии по предупреждению ЧС. По его словам, на основе российского закона сумма ущерба от разлива Днепра на территории Херсонской области стала основанием для «федерального уровня реагирования». Он уточнил, что за координацию работ по ликвидации ЧС будет отвечать созданная правительственная комиссия.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ущерб региону из-за последствий разрушения плотины Каховской ГЭС оценивается в 11,5 миллиарда рублей. Врио губернатора Владимир Сальдо говорил об ущербе в 1,5 миллиарда рублей, но отмечал, что окончательные подсчеты можно будет сделать после схода воды.



Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня, в результате чего нерегулируемый поток воды затопил населенные пункты южнее Каховки. На территориях, подконтрольных России, был объявлен режим ЧС, проводится эвакуация мирных жителей. По последним данным, эвакуировали более 7 тысяч человек.

