Роскачество массово проверило колу. Безопасной оказалась лишь половина

Остальные 10 брендов не должны находиться на полках магазинов, считают специалисты. Так, в напитках «ВкусВилл» и Pepsi — превышение дрожжей и плесневых грибов. Вдобавок у «ВкусВилла» выявлено несоответствие требованиям по количеству мезофильных аэробных микроорганизмов. Одной из причин, способствующих росту микробиологии, является отказ от использования консервантов, считают эксперты. Компания «ВкусВилл» уведомила Роскачество о проведении внутренних проверок.

«Семь торговых марок соответствуют еще и опережающим требованиям стандарта Роскачества: Jumbo, "Добрый Cola", Funup, Rich cola, «Черноголовка», Royal Cola Original и "Калинов Кола"», — сообщили в ведомстве.

Из 20 газированных напитков со вкусом колы только половина соответствует обязательным требованиями безопасности, качества и маркировки, следует из опубликованных 13 июня результатов исследования Роскачества.

По данным Роскачества, в коле от Fantola массовая концентрация цитрата натрия не соответствует маркировке. Бренды Export style Classic Cola продают колу, в которой сведения по массовой доли бензойной кислоты на этикетке не соответствуют фактическим. На заводе — изготовителе напитка Fantola сообщили о прекращении выпуска колы, отмечает ТАСС .

Незаявленная в составе ортофосфорная кислота обнаружена в коле «Каждый день», Funky Monkey, «Моя цена» и «Вкусвилл». И хотя количество кислоты не превышает норму, неуказание ее в составе все равно является нарушением техрегламента. «Каждый день» и Funky Monkey уже запросили гарантийные письма у поставщиков и направили продукцию на испытания.

При этом ни в одном из напитков не обнаружены потенциально опасные вещества, например диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат. К тому же исследуемые образцы не содержали бактерии группы кишечной палочки и патогенные микроорганизмы (сальмонеллы). Также кола на российских полках не превышает нормы содержания синтетических красителей.

Ранее Роскачество к началу летнего периода проверило любимое в России «мороженое на палочке» и назвало лучшее. В некоторых товарах были обнаружены антибиотики.

