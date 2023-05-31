Без антибиотиков и плесени: Роскачество назвало лучшее эскимо

К началу летнего периода Роскачество проверило любимое в России «мороженое на палочке» и назвало лучшее. Результаты исследования 31 мая опубликованы на сайте системы мониторинга.
Высококачественным эскимо по результатам экспертизы признали «Волгоградский пломбир», «Настоящий пломбир» компании «Русский холод», «Ростагрокомплекс», «Свитлогорье» («Лента»), «Чистая линия». По данным специалистов, продукция этих марок соответствует не только минимальным требованиям законодательства, но и стандарту Роскачества.
При этом в мороженом «Ленты», «Мишки на полюсе» и «Филевском пломбире» обнаружили фитостерины — их присутствие говорит о том, что производители использовали растительные жиры. К тому же в этих эскимо оказалось меньше положенного молочного жира — 58, 79,7 и 28,3% соответственно. Данные показатели говорят о том, что мороженое не является пломбиром.
Превышение содержания тетрациклиновой группы антибиотиков зафиксировано в мороженом «Гостовского пломбира». При этом опасных бактерий, дрожжей и плесени и искусственных подсластителей не обнаружили ни в одном из исследуемых эскимо.
Ранее Роскачество выявило, что 25% мыла неэффективно против четырех штаммов бактерий, а в некоторых образцах обнаружился потенциально вредный компонент.