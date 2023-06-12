Карты, деньги, номера. Полиция задержала группу угонщиков, преобразивших «Ниссан» петербурженки

Оперативники уголовного розыска испортили день рождения жителю Невского района Петербурга делом об автомобильной краже. Вместе с ним отвечать за хищение предстоит двум товарищам.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 июня, накануне сотрудники уголовного розыска Невского района вместе с коллегами из главка задержали трёх подозреваемых в хищении автомобиля «Ниссан Кашкай» 42-летней петербурженки.
Белый автомобиль, который владелица оценила в
Несколькими часами ранее в 5-м Предпортовом проезде задержали 35-летнего жителя Московского района. За 47-летним обитателем десятиэтажки на Шлиссельбургском зашли ближе к полудню.
Судя по снимкам, при обыске нашли деньги, банковские карты, телефоны и специфическое оборудование. Белый «Ниссан» найден, правда, уже с новыми номерами. Машину поместили на стоянку у отдела полиции, подозреваемых задержали на двое суток.
По данным «Фонтанки», за исключением младшего, фигуранты с Уголовным кодексом на «ты». Старший пять раз привлекался за кражи и покушения, получил срок в колонии за попытку мошенничества и осенью вышел условно-досрочно.
38-летнего именинника ловили на краже 69 коробок с куриными окорочками из вагона поезда. Он всё признал, возместил ущерб и в 2012 году в Невском районном суде примирился с потерпевшим. В 2019-м три эпизода кражи и подделку автомобильных номеров ему уже не простили, приговор был обвинительным.