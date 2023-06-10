В Москве перенесли фестиваль сидра после массовых отравлений

Фестиваль I Love Cider 2023, который был запланирован в Москве на 17 июня, будет перенесен на июль после настоятельных рекомендаций со стороны властей. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает РБК со ссылкой на организатора мероприятия Алину Локтеву.
«Мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлекшей множество жертв, а также, как следствие, роста информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре», — сказала она.
По словам Локтевой, фестиваль несет просветительскую и образовательную функцию, в нем участвуют производители сидра со всей России. Она заявила, что намерена обратиться за поддержкой к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы градоначальник посодействовал в проведении фестиваля на столичных площадках.
Новая предварительная дата мероприятия — 15 июля.
Напомним, первые сообщения об отравлении «Мистером Сидром» появились к 5 июня. А к вечеру 8 июня число пострадавших перевалило за сотню. В списке погибших — 31 человек.
Подозреваемые в краже метанола, который позже попал в смертельный суррогатный сидр, арестованы по решению суда, сообщает 9 июня Следственный комитет РФ. Среди них сотрудник полиции.