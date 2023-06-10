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    Школьница лишилась руки в ДТП с питбайком на трассе «Кола»

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    В ночной аварии в Волховском районе Ленинградской области пострадали двое несовершеннолетних. В больнице находятся 16-летний подросток с переломами и 15-летняя девочка с тяжелой травмой руки. Об этом 10 июня сообщает издание 47news со ссылкой на дорожную полицию.

    Около половины первого ночи на 125-м километре трассы «Кола», около деревни Иссад, подросток на питбайке съехал на обочину и врезался в ограждение. Его с переломами ребер и ноги доставили в больницу.

    В реанимации оказалась 15-летняя пассажирка. По предварительной информации, у нее произошла травматическая ампутация руки в результате удара. Также у девушки диагностировали перелом. Госпитализировали ее в шоковом состоянии.

    По данным 47news, подростки возвращались в Волхов с дискотеки в Сясьстрое. Парень ехал в шлеме, а девушка — без него.

    Следственный отдел СК Волхова проводит проверку по факту произошедшего.

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