Школьница лишилась руки в ДТП с питбайком на трассе «Кола»

В ночной аварии в Волховском районе Ленинградской области пострадали двое несовершеннолетних. В больнице находятся 16-летний подросток с переломами и 15-летняя девочка с тяжелой травмой руки. Об этом 10 июня сообщает издание 47news со ссылкой на дорожную полицию.

Около половины первого ночи на 125-м километре трассы «Кола», около деревни Иссад, подросток на питбайке съехал на обочину и врезался в ограждение. Его с переломами ребер и ноги доставили в больницу.

В реанимации оказалась 15-летняя пассажирка. По предварительной информации, у нее произошла травматическая ампутация руки в результате удара. Также у девушки диагностировали перелом. Госпитализировали ее в шоковом состоянии.