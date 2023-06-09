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    Дзюба: «У меня вымогали деньги перед публикацией интимных видео»

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    Российский футболист клуба «Локомотив» Артем Дзюба заявил, что несколько дней назад неизвестные угрожали ему публикацией старых интимных видео. Не получив от спортсмена никаких денег, недоброжелатели распространили видеозаписи.

    «Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали», — заявил Артем Дзюба в своем telegram-канале, отметив, что эта история ему уже неинтересна.

    Впервые видео интимного характера с участием Дзюбы, игравшего тогда за петербургский «Зенит», появились в ноябре 2020 года. Как тогда писала «Фонтанка», незадолго до скандала у игрока требовали 5 миллионов долларов за то, чтобы видео никто не увидел — сам Дзюба при этом информацию не комментировал.

    Пока в сети распространялись мемы, футболист едва не лишился карьеры: 8 ноября главный тренер сборной России Станислав Черчесов поспешил исключить из состава сборной капитана национальной команды Артема Дзюбу. По словам Черчесова, «за пределами поля все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной». Однако в 2021 году футболист вернулся в национальную команду и сыграл на чемпионате Европы, забив мяч в матче с командой Дании.

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    Артем Дзюба
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