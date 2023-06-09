Дзюба: «У меня вымогали деньги перед публикацией интимных видео»

Российский футболист клуба «Локомотив» Артем Дзюба заявил, что несколько дней назад неизвестные угрожали ему публикацией старых интимных видео. Не получив от спортсмена никаких денег, недоброжелатели распространили видеозаписи.



«Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали», — заявил Артем Дзюба в своем telegram-канале, отметив, что эта история ему уже неинтересна.



Впервые видео интимного характера с участием Дзюбы, игравшего тогда за петербургский «Зенит», появились в ноябре 2020 года. Как тогда писала «Фонтанка», незадолго до скандала у игрока требовали 5 миллионов долларов за то, чтобы видео никто не увидел — сам Дзюба при этом информацию не комментировал.

