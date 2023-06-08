Трагедия в Хургаде: это была тигровая акула

На россиянина в Хургаде напала тигровая акула, передает вечером 8 июня РИА Новости со ссылкой на Министерство окружающей среды Египта. Установить видовую принадлежность хищницы удалось благодаря экспертизе, которую провели после того как акулу поймали.



«Подтвержден факт нападения тигровой акулы на одного из отдыхающих, что привело к его гибели», — цитирует агентство заявление египетских чиновников.



Напомню, акула напала на гражданина России 1999 года рождения возле пляжа Dream Beach («Пляж мечты»). По словам очевидцев, рядом с ним в момент атаки хищника была девушка, она успела спастись.

