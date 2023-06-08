    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-з

    762мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd82.09eur88.04

    Трагедия в Хургаде: это была тигровая акула

    5086
    8 комментариев

    На россиянина в Хургаде напала тигровая акула, передает вечером 8 июня РИА Новости со ссылкой на Министерство окружающей среды Египта. Установить видовую принадлежность хищницы удалось благодаря экспертизе, которую провели после того как акулу поймали.

    «Подтвержден факт нападения тигровой акулы на одного из отдыхающих, что привело к его гибели», — цитирует агентство заявление египетских чиновников.

    Напомню, акула напала на гражданина России 1999 года рождения возле пляжа Dream Beach («Пляж мечты»). По словам очевидцев, рядом с ним в момент атаки хищника была девушка, она успела спастись.

    Подобные случаи были и раньше. Летом 2022 года от нападения акул в Хургаде погибли две женщины. Первый трагический инцидент произошел 1 июля. Тогда на 68-летнюю туристку из Австрии на глазах у сотни людей напала акула. Одни свидетели пытались спасти женщину, другие ограничились видеозаписями происходящего.

    Вторую жертву акула подстерегла 3 июля. Женщину нашли на кораллах. Власти Египта заявляли, что тогда нападал один и тот же хищник.

    Справка:

    Тигровая акула — одна из самых больших и агрессивных. Вырастает до 5,5 метров в длину. По оценке учёных, это, возможно, наиболее опасный для человека вид акул. Например, на Гавайях происходит до четырёх нападений тигровых акул на людей ежегодно. С 1959 по 1976 год для защиты туристов были отстреляны 4668 тигровые акулы.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Акула в ЕгиптеАкула в Хургаде видеоАкула загрызла россиянинаТигровая акула
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 8

    Гость08 Июн 2023 в 23:45
    Леопардовая, ага.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close