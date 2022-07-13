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    В Египте объяснили ситуацию с нападением акул — хищник был один

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    Опубликованы предварительные итоги расследования о нападении акул на туристов на курорте Сахл Хашиш близ Хургады в Египте. Специалисты считают, что основные причины атак — сезон спаривания и остатки пищи в воде. Об этом 13 июля рассказывает АТОР со ссылкой на Комитет по защите Красного моря и Ассоциацию защиты и охраны окружающей среды Хургады.

    «Присутствие акул на мелководье связано с сезоном спаривания (он длится с середины апреля до конца июля). В комитете добавили, что причиной нападения, вероятно, были остатки пищи в воде, которые стали приманкой для хищника», — говорится в отчете.

    Также использование мест для дайвинга, как говорится в отчете, и кормление рыбы людьми могло стать причинами трагедий. Из-за такой активности людей морские обитатели перемещаются на мелководье для поиска новых мест для еды.

    Как говорится в документе, за двумя нападениями на туристов, судя по следам укусов, стояла одна и та же акула. «Хищник атаковал людей во время их занятия снорклингом на курорте Сахл Хашиш», — пишет АТОР со ссылкой на отчет.

    В июле в Хургаде (Египет) от нападения акул погибли две женщины. Первую, 68-летнюю туристку из Австрии, акула искусала 1 июля на глазах у сотни очевидцев, одни пытались её спасти, а другие снимали происходящее на видео. Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. 3 июля стало известно о второй жертве. Её нашли на кораллах. Возможно, на обеих женщин напала одна и та же акула. В районе нападения на три дня запретили купание, снорклинг, дайвинг и рыбалку и стали закрывать пляжи — подробнее об этом на «Фонтанке».

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