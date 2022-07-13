В Египте объяснили ситуацию с нападением акул — хищник был один

Опубликованы предварительные итоги расследования о нападении акул на туристов на курорте Сахл Хашиш близ Хургады в Египте. Специалисты считают, что основные причины атак — сезон спаривания и остатки пищи в воде. Об этом 13 июля рассказывает АТОР со ссылкой на Комитет по защите Красного моря и Ассоциацию защиты и охраны окружающей среды Хургады.
«Присутствие акул на мелководье связано с сезоном спаривания (он длится с середины апреля до конца июля). В комитете добавили, что причиной нападения, вероятно, были остатки пищи в воде, которые стали приманкой для хищника», — говорится в отчете.
Также использование мест для дайвинга, как говорится в отчете, и кормление рыбы людьми могло стать причинами трагедий. Из-за такой активности людей морские обитатели перемещаются на мелководье для поиска новых мест для еды.
Как говорится в документе, за двумя нападениями на туристов, судя по следам укусов, стояла одна и та же акула. «Хищник атаковал людей во время их занятия снорклингом на курорте Сахл Хашиш», — пишет АТОР со ссылкой на отчет.