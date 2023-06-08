В Хургаде поймали убившую россиянина акулу

В египетской Хургаде поймали акулу, при нападении которой погиб россиянин. Об этом 8 июня со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Также источник агентства в администрации провинции Красное море заявил, что власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады. Ранее в АТОР сообщили, что египетские власти о закрытии пляжей не объявляли.
Акула напала на отдыхающего на побережье Красного моря в районе пляжа Dream Beach 8 июня. Мужчина не выжил. СМИ писали, что плывшей рядом девушке удалось спастись.