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    В Хургаде поймали убившую россиянина акулу

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    5 комментариев

    В египетской Хургаде поймали акулу, при нападении которой погиб россиянин. Об этом 8 июня со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

    Также источник агентства в администрации провинции Красное море заявил, что власти региона распорядились закрыть все пляжи Хургады. Ранее в АТОР сообщили, что египетские власти о закрытии пляжей не объявляли.

    Акула напала на отдыхающего на побережье Красного моря в районе пляжа Dream Beach 8 июня. Мужчина не выжил. СМИ писали, что плывшей рядом девушке удалось спастись.

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    Акула в Египте
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    Комментарии 4

    Гость08 Июн 2023 в 20:43
    Акула-русофобка
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