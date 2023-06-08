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    В Хургаде акула напала на отдыхающего

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    Человек погиб в результате нападения акулы на побережье Красного моря. Об этом сообщает Генконсульство России в Хургаде.

    Как уточнили в диппредставительстве, трагедия случилась 8 июня в районе пляжа Dream Beach. Россиян просят не игнорировать установленные египетскими властями запреты на купание и дайвинг и выходить из воды сразу после соответствующего сигнала от береговой охраны и сотрудников гостиниц.

    Согласно сообщениям СМИ, погиб мужчина. Девушке, которая плыла рядом, удалось спастись.

    Летом 2022 года от нападения акул в Хургаде погибли две женщины. Первый трагический инцидент произошел 1 июля. Тогда на 68-летнюю туристку из Австрии на глазах у сотни людей напала акула. Одни свидетели пытались спасти женщину, другие ограничились видеозаписями происходящего.

    Вторую жертву акула подстерегла 3 июля. Женщину нашли на кораллах. Власти Египта заявляли, что нападал один хищник, и на какое-то время закрывали пляжи.

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