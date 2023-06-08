В Хургаде акула напала на отдыхающего

Человек погиб в результате нападения акулы на побережье Красного моря. Об этом сообщает Генконсульство России в Хургаде.



Как уточнили в диппредставительстве, трагедия случилась 8 июня в районе пляжа Dream Beach. Россиян просят не игнорировать установленные египетскими властями запреты на купание и дайвинг и выходить из воды сразу после соответствующего сигнала от береговой охраны и сотрудников гостиниц.



Согласно сообщениям СМИ, погиб мужчина. Девушке, которая плыла рядом, удалось спастись.

Летом 2022 года от нападения акул в Хургаде погибли две женщины. Первый трагический инцидент произошел 1 июля. Тогда на 68-летнюю туристку из Австрии на глазах у сотни людей напала акула. Одни свидетели пытались спасти женщину, другие ограничились видеозаписями происходящего.

