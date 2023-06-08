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    Голосование на выборах мэра Москвы растянут на три дня

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    9 комментариев

    Голосование на выборах мэра столицы будут проводить с 8 по 10 сентября 2023 года. Такое решение 8 июня принял Мосгоризбирком.

    «Провести голосование на выборах мэра Москвы <...> в единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней — 8, 9 и 10 сентября», — заявил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов (цитата по РИА Новости). К тому же в эти три дня москвичи будут выбирать депутатов представительных органов местного самоуправления.

    Как пишет агентство, решение было принято единогласно.

    Практика трехдневного голосования появилась в период пандемии коронавируса и понравилась гражданам, считает председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила, что эта практика позволила привлечь на участки больше граждан.

    Избирательная кампания по выборам мэра Москвы официально стартовала 7 июня, когда Мосизбирком назначил выборы мэра на 10 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сергей Собянин очевидно получит поддержку от Владимира Путина. По данным СМИ, выдвижение Собянина ожидается 9 июня на конференции московского отделения «Единой России».

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    Комментарии 9

    Гость08 Июн 2023 в 17:48
    разливай, на троих!
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