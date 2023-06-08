Голосование на выборах мэра Москвы растянут на три дня

Голосование на выборах мэра столицы будут проводить с 8 по 10 сентября 2023 года. Такое решение 8 июня принял Мосгоризбирком.



«Провести голосование на выборах мэра Москвы <...> в единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней — 8, 9 и 10 сентября», — заявил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов (цитата по РИА Новости). К тому же в эти три дня москвичи будут выбирать депутатов представительных органов местного самоуправления.



Как пишет агентство, решение было принято единогласно.



Практика трехдневного голосования появилась в период пандемии коронавируса и понравилась гражданам, считает председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила, что эта практика позволила привлечь на участки больше граждан.

