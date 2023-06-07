Рабочие снесли лепнину с исторического здания в Петербурге. Во второй раз

Жителей дома на Вознесенском, 18 не обрадовал вновь возникший ремонт фасадов — вместо реконструкции лепнины, рабочие снесли кариатиды, украшавшие жилой дом. Об этом 7 июня «Фонтанке» сообщил читатель Алексей, проживающий в ремонтируемом доме.

«На вопросы жильцов дома по подтверждению разрешения на работы от КГИОП руководство отмалчивается, на телефонные звонки не отвечает», — заявил Алексей.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) «Фонтанке» сообщили, что признанный объектом культурного наследия «Дом Е.М. Орлова» на Вознесенском, 18 сегодня, действительно, попытались «отремонтировать». Специалисты КГИОП выехали на место проведения работ и после проведенного осмотра выслали ООО «ЖКС № 2 Адмиралтейского района» предостережение о том, что они не могут нарушать закон об охране объектов культурного наследия.

citywalls.ru Фото 1: Фото 2: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«В адрес УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга направлено заявление о преступлении по статьям 243, 243.1, 330 УК РФ (ненадлежащее техническое состояние объекта, выполнение работ по демонтажу лепного декора, в том числе горельефных женских полуфигур на лицевом фасаде со стороны Вознесенского проспекта)», — сообщили в пресс-службе КГИОП, отметив, что нарушение является повторным.

Там уточнили, что заявлений на выдачу задания на проведение 7 июня 2023 года работ по ремонту и реставрации фасада в КГИОП не поступало. То есть, никакого согласования не было.

citywalls.ru Фото 1: Фото 2: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В июне 2021 года в рабочие уже пытались реконструировать здание без необходимых от КГИОП задания, согласованного проекта и письменного разрешения комитета — в итоге здание просто было повреждено. Тогда комитет составил протокол об административном правонарушении, а Октябрьский районный суд Санкт‑Петербурга назначил управляющей компании штраф в размере 100 000 рублей.



К тому же КГИОП обратился в Арбитражный суд города с требованием обязать обслуживающую организацию провести работы по сохранению исторического памятника.

citywalls.ru Фото 1: Фото 2: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Суд удовлетворил требования КГИОП: ЖКС №2 необходимо было в течение 24 месяцев со дня вступления решения в законную силу отремонтировать фасады, восстановить лепнину и другой декор, являющийся предметом охраны.



Если работы не будут проведены в установленный срок, который заканчивается в сентябре 2023 года, с управляющей компании будет взыскано 15 000 рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 25 000 рублей в месяц до фактического исполнения решения суда.

