ВШЭ: Большинство российских компаний нуждаются в импортном оборудовании

Больше половины промышленных предприятий в России испытывают высокую зависимость от импортного оборудования, согласно проведенному ВШЭ опросу среди руководителей, 7 июня сообщает РБК.
К началу 2023 года 66% сообщили о высокой потребности в зарубежном оборудовании, наиболее острая нехватка ощущается в сферах добычи угля, полиграфии и текстильном производстве. Самая низкая степень зависимости от импортного оборудования наблюдается в сфере добычи нефти и газа, что объясняется наличием значительных денежных средств и возможностью заменять оборудование отечественными аналогами.
Самой популярной стратегией адаптации к новым условиям стал поиск новых поставщиков — 25%.
Стоит отметить, что по результатам опроса 65% производств обладают способностью частично или в полной мере производить импортозамещающую продукцию. Наиболее оптимистично к этому относятся руководители фармацевтических предприятий — 83%.
Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников сообщил, что говорить о полном отказе от импорта для производства неэффективно в текущих условиях, поскольку это приведет к снижению уровня жизни. Он отметил, что, несмотря на наличие некоторых комплектующих, которые придется покупать на Западе, необходимо изменить цепочки поставок и переориентироваться на Восток.