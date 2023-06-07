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    ВШЭ: Большинство российских компаний нуждаются в импортном оборудовании

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    34 комментария

    Больше половины промышленных предприятий в России испытывают высокую зависимость от импортного оборудования, согласно проведенному ВШЭ опросу среди руководителей, 7 июня сообщает РБК.

    К началу 2023 года 66% сообщили о высокой потребности в зарубежном оборудовании, наиболее острая нехватка ощущается в сферах добычи угля, полиграфии и текстильном производстве. Самая низкая степень зависимости от импортного оборудования наблюдается в сфере добычи нефти и газа, что объясняется наличием значительных денежных средств и возможностью заменять оборудование отечественными аналогами.

    Самой популярной стратегией адаптации к новым условиям стал поиск новых поставщиков — 25%.

    Стоит отметить, что по результатам опроса 65% производств обладают способностью частично или в полной мере производить импортозамещающую продукцию. Наиболее оптимистично к этому относятся руководители фармацевтических предприятий — 83%.

    Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников сообщил, что говорить о полном отказе от импорта для производства неэффективно в текущих условиях, поскольку это приведет к снижению уровня жизни. Он отметил, что, несмотря на наличие некоторых комплектующих, которые придется покупать на Западе, необходимо изменить цепочки поставок и переориентироваться на Восток.

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    Комментарии 34

    Гость07 Июн 2023 в 17:24
    Бензоколонка
    +0−0
    Гость07 Июн 2023 в 17:19
    загнал страну за можай
    +0−0
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