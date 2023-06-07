Государство увеличило долю в капитале ВТБ

По итогам двух допэмиссий доля государства в капитале ВТБ увеличилась с 60,9 % до 61,8 %, 7 июня сообщают «Ведомости».
В результате двух допэмиссий банк получил 243 млрд рублей, что на 27 млрд меньше, чем ожидалось. Недобор связан с переоценкой потенциала продажи акций на рынке.
Первая допэмиссия в марте была полностью выкуплена государством. В результате банк получил 149,4 млрд рублей, 100 млрд из которых конвертировал в погашение субординированных облигаций, выкупленных ФНБ еще в 2014 году, а также получил взнос в виде акций РНКБ на 49,4 млрд. На тот момент доля государства выросла с 60,9 % до 76,4 %.
Вторая допэмиссия проводилась по открытой подписке. Глава банка Андрей Костин утверждал, что еще в феврале предварительные заявки на покупку составляли 120 млрд рублей. Однако по итогу ВТБ собрал 93,4 млрд рублей.
Увеличение капитала понадобилось ВТБ после провального 2022 года, по результатам которого убытки банка составили 757 млрд. По словам зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, проведенные допэмиссии могут не оказать достаточного влияния, поскольку все послабления Центрального банка со временем будут отменяться.
Еще одна причина, по которой ВТБ потребовалась поддержка государства — необходимость списания с баланса заблокированных из-за санкций активов.
В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме глава банка Андрей Костин заявил, что из-за санкций под блокировку попало активов на сумму порядка 600 млрд рублей.
В 2024 году ВТБ планирует провести реорганизацию, по итогам которой сможет списать свои активы и обязательства, заблокированные из-за санкций, 7 июня сообщает «РБК».
Дмитрий Пьянов сообщил, что подобная процедура станет возможной при условии принятия в этом году ряда поправок в 293-ФЗ, который изначально предоставил такую возможность для подсанкционных банков. Он пояснил, что действующие нормы требуют от банка, попавшего под санкции, предложить миноритарным акционерам обратный выкуп их ценных бумаг.
Пьянов также отметил, что банк хотел бы провести реорганизацию без обязательной оферты миноритариям, проголосовавшим против или воздержавшимся при одобрении самой реорганизации, поскольку действующие поправки действуют сугубо в интересах миноритариев.