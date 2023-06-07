Государство увеличило долю в капитале ВТБ

По итогам двух допэмиссий доля государства в капитале ВТБ увеличилась с 60,9 % до 61,8 %, 7 июня сообщают «Ведомости».



В результате двух допэмиссий банк получил 243 млрд рублей, что на 27 млрд меньше, чем ожидалось. Недобор связан с переоценкой потенциала продажи акций на рынке.

Первая допэмиссия в марте была полностью выкуплена государством. В результате банк получил 149,4 млрд рублей, 100 млрд из которых конвертировал в погашение субординированных облигаций, выкупленных ФНБ еще в 2014 году, а также получил взнос в виде акций РНКБ на 49,4 млрд. На тот момент доля государства выросла с 60,9 % до 76,4 %.