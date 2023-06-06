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    «Последствия будут страшные». Почему прорыв Каховской ГЭС – катастрофа, и что теперь делать

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    ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области, ставшее следствием то ли теракта, то ли обстрела, то ли диверсии, крайне встревожило общественность и экспертов. Населенные пункты вдоль Днепра и сотни домов оказались под водой, людей эвакуируют из опасной зоны. Говорят и про экологическую катастрофу. Россия и Украина обвиняют в произошедшем друг друга.

    Эксперт по надежности плотины Саяно-Шушенской ГЭС и доктор технических наук Анатолий Епифанов рассказал «Фонтанке», чем опасно разрушение дамбы и есть ли риск, что Крым останется без воды. Подробнее — в наших карточках.

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    Текстовую версию интервью вы найдете здесь. А еще смотрите нашу видеоновость о прорыве на ГЭС.

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