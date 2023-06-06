В Петербурге задержали водителя, стрелявшего в велосипедиста на Орджоникидзе

В Петербурге задержали предполагаемого стрелка, открывшего огонь по велосипедисту на улице Орджоникидзе. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



У 38-летнего задержанного изъяли аэрозольное устройство «Удар». Полиция нашла мужчину у дома 9 по улице Дыбенко, его доставили в отдел.

По предварительным данным, стрельба произошла днем 6 июня из-за того, что «Киа Пиканто» и велосипед не поделили дорогу у дома 59. Полиция сообщает, что водитель машины выстрелил из газового пистолета в велосипедиста, тот не пострадал.