    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    764мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.33eur87.03

    На Орджоникидзе водитель «Киа» стрелял в велосипедиста

    1535
    5 комментариев

    Стрельба в Московском районе города случилась после того, как автомобилист не поделил дорогу с велосипедистом 6 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Полюбовно не разъехались на Орджоникидзе, 59, около половины четвёртого часа дня. Наиболее убедительный аргумент в споре оказался у водителя «Киа Пиканто». Он выстрелил в оппонента из пневматического пистолета. Мужчина на велосипеде, по данным ведомства, не пострадал.

    «Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск стрелявшего», — добавили в главке.

    «Фонтанка» сообщала, что «Киа» с номерами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ищут по плану «Перехват».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    Гость06 Июн 2023 в 18:30
    "Пиканто" это сила..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close