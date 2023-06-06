На Орджоникидзе водитель «Киа» стрелял в велосипедиста

Стрельба в Московском районе города случилась после того, как автомобилист не поделил дорогу с велосипедистом 6 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Полюбовно не разъехались на Орджоникидзе, 59, около половины четвёртого часа дня. Наиболее убедительный аргумент в споре оказался у водителя «Киа Пиканто». Он выстрелил в оппонента из пневматического пистолета. Мужчина на велосипеде, по данным ведомства, не пострадал.



«Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск стрелявшего», — добавили в главке.

