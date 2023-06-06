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    ОСК получила контроль над Севастопольским морским заводом

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    Объединенная судостроительная корпорация (АО «ОСК») получила полный контроль над Севастопольским морским заводом. Указ о присоединении завода к ОСК президент России Владимир Путин подписал еще в октябре 2020 года, предписывалось «обеспечить реализацию необходимых мероприятий» за полтора года, однако это произошло только сейчас — данные о новом собственнике внесены в ЕГРЮЛ 5 июня.

    Отчетность Севастопольского морского завода закрыта. При Украине он принадлежал инвестиционному фонду, который связывают с именем Петра Порошенко. Основной вид деятельности завода — судоремонт: докование кораблей, судов и плавсредств в интересах ВМФ, а также Пограничной службы ФСБ России.

    Стратегическим партнером, который отвечает за интеграцию предприятия в оборонно-промышленный комплекс РФ, ОСК стала в августе 2017 года. В 2020 году госкорпорация анонсировала крупные инвестиции в модернизацию предприятия.

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    ОСКСевастопольский морской завод
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