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    Три срочника погибли под обстрелами в Белгородской области

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    Уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова подтвердила гибель трех срочников 43-й железнодорожной бригады, проходивших службу в Белгородской области. 1 июня в машину с солдатами попал снаряд. В итоге семь человек госпитализировали с ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии, трое погибли. Об этом пишет екатеринбургский портал Е1.

    Сообщается, что омбудсмен попросила начальника Генштаба России Валерия Герасимова вернуть на постоянное место дислокации всех свердловских срочников, которых распределили в Белгородскую, Курскую, Брянскую и Воронежскую области.

    «Идет призывная кампания, и мы все-таки не должны использовать ребят, не подготовленных совсем», — заявила Татьяна Мерзлякова, уточнив, что срочники не участвовали в боевых действиях.

    Семьям погибших и раненых срочников власти обещают оказать необходимую помощь. Поручение «достойно проводить» погибших военнослужащих дал губернатор региона Евгений Куйвашев. Раненых срочников по возможности перевезут в Свердловскую область.

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