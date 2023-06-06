Три срочника погибли под обстрелами в Белгородской области

Уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова подтвердила гибель трех срочников 43-й железнодорожной бригады, проходивших службу в Белгородской области. 1 июня в машину с солдатами попал снаряд. В итоге семь человек госпитализировали с ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии, трое погибли. Об этом пишет екатеринбургский портал Е1.

Сообщается, что омбудсмен попросила начальника Генштаба России Валерия Герасимова вернуть на постоянное место дислокации всех свердловских срочников, которых распределили в Белгородскую, Курскую, Брянскую и Воронежскую области.

