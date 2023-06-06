В Петербурге суд оправдал хирурга, у которого на операционном столе загорелся подросток

Красносельский районный суд Петербурга оправдал врача Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (ДГБ № 1 на Авангардной улице). Об этом сегодня, 6 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов.
Почти два года назад, 6 июля 2021 года, хирург Алексей Рязанцев проводил операцию, и у него на столе загорелся 17-летний подросток — пострадали лицо, плечи, грудь, уши и подбородок.
Пациента планово госпитализировали в ДГМКСЦВТ: требовалось удалить пупочную грыжу и две родинки — на лбу и на затылке. Доктор обработал кожу в области хирургического вмешательства легко воспламеняющимся средством. Когда он поднес хирургическую ручку, подключенную к аппарату, к коже пациента и активировал ее, ручка загорелась, а от нее пламя перекинулось на подростка. Как установлено в ходе следствия, источником зажигания послужил электрохирургический инструмент. Хирург тут же остановил работу, огонь погасили, а мальчика перевели в срочном порядке в ожоговое отделение больницы.
В рамках уголовного дела Румянцеву было предъявлено обвинение об оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при проведении операции по удалению пупочной грыжи, а также пигментного невуса волосистой части головы и задней поверхности шеи, с применением электрокоагулятора и дезинфицирующих средств».
Однако суд пришел к выводу: Рязанцев к моменту начала работы с электрокоагулятором выполнил требования инструкции как к энергетической установке, так и к антисептику, нарушений порядка их применения не допустил — не мог и не должен был предвидеть возможное наступление негативных последствий для пациента.
Экспертиза показала, что нарушения действительно были, они связаны с техническим состоянием здания больницы и конкретного оперблока. То есть обвинение следовало бы предъявлять другим должностным лицам, а не хирургу. В итоге суд не только оправдал доктора Рязанцева в связи с отсутствием состава преступления, но и признал за ним право на реабилитацию — восстановление в правах и возмещение вреда за необоснованное уголовное преследование.