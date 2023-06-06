В Петербурге суд оправдал хирурга, у которого на операционном столе загорелся подросток

Красносельский районный суд Петербурга оправдал врача Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (ДГБ № 1 на Авангардной улице). Об этом сегодня, 6 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов.



Почти два года назад, 6 июля 2021 года, хирург Алексей Рязанцев проводил операцию, и у него на столе загорелся 17-летний подросток — пострадали лицо, плечи, грудь, уши и подбородок.



Пациента планово госпитализировали в ДГМКСЦВТ: требовалось удалить пупочную грыжу и две родинки — на лбу и на затылке. Доктор обработал кожу в области хирургического вмешательства легко воспламеняющимся средством. Когда он поднес хирургическую ручку, подключенную к аппарату, к коже пациента и активировал ее, ручка загорелась, а от нее пламя перекинулось на подростка. Как установлено в ходе следствия, источником зажигания послужил электрохирургический инструмент. Хирург тут же остановил работу, огонь погасили, а мальчика перевели в срочном порядке в ожоговое отделение больницы.

