Подросток хотел избавиться от родинок, а получил обширные ожоги в детской больнице на Авангардной

В детской больнице на Авангардной создана комиссия — она выясняет, как во время удаления двух родинок на лице 17-летний подросток получил серьезные ожоги. Сейчас он находится в ожоговом отделении.



Как сообщили сегодня СМИ, на прошлой неделе 17-летний петербуржец был госпитализирован в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (детская больница № 1 на Авангардной улице). В рамках оказания плановой помощи ему должны были удалить пупочную грыжу и два невуса (родинки) — на лбу и на затылке. Однако во время, можно сказать, косметической процедуры с применением электрохирургического скальпеля у парня «загорелось» лицо. СМИ сообщают, что от ожога пострадали также плечи, грудь, уши и подбородок. Его перевели в ожоговое отделение.