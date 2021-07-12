Подросток хотел избавиться от родинок, а получил обширные ожоги в детской больнице на Авангардной

В детской больнице на Авангардной создана комиссия — она выясняет, как во время удаления двух родинок на лице 17-летний подросток получил серьезные ожоги. Сейчас он находится в ожоговом отделении.
Как сообщили сегодня СМИ, на прошлой неделе 17-летний петербуржец был госпитализирован в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (детская больница
В больнице «Фонтанке» сообщили, что сейчас с этим ЧП разбираются специалисты: «В настоящий момент создана комиссия, проводится расследование, изучаются все возможные варианты причин произошедшего, связанные с антисептиком и оборудованием. В настоящий момент угрозы жизни для пациента нет».
Было ли оборудование, задействованное в процедуре, исправным, не использовался ли в качестве антисептика спирт, способный воспламениться при контакте с электроприбором, «Фонтанке» не ответили. Уточнили лишь, что сообщат «все подробности только после завершения расследования».
Родители подростка хотят разобраться в произошедшей с сыном трагедии и обратились в правоохранительные органы.