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Подросток хотел избавиться от родинок, а получил обширные ожоги в детской больнице на Авангардной

Подросток получил травмы во время косметологической операции в Петербурге

В детской больнице на Авангардной создана комиссия — она выясняет, как во время удаления двух родинок на лице 17-летний подросток получил серьезные ожоги. Сейчас он находится в ожоговом отделении.

Как сообщили сегодня СМИ, на прошлой неделе 17-летний петербуржец был госпитализирован в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (детская больница № 1 на Авангардной улице). В рамках оказания плановой помощи ему должны были удалить пупочную грыжу и два невуса (родинки) — на лбу и на затылке. Однако во время, можно сказать, косметической процедуры с применением электрохирургического скальпеля у парня «загорелось» лицо. СМИ сообщают, что от ожога пострадали также плечи, грудь, уши и подбородок. Его перевели в ожоговое отделение.

В больнице «Фонтанке» сообщили, что сейчас с этим ЧП разбираются специалисты: «В настоящий момент создана комиссия, проводится расследование, изучаются все возможные варианты причин произошедшего, связанные с антисептиком и оборудованием. В настоящий момент угрозы жизни для пациента нет».

Было ли оборудование, задействованное в процедуре, исправным, не использовался ли в качестве антисептика спирт, способный воспламениться при контакте с электроприбором, «Фонтанке» не ответили. Уточнили лишь, что сообщат «все подробности только после завершения расследования».

Родители подростка хотят разобраться в произошедшей с сыном трагедии и обратились в правоохранительные органы.

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Комментарии (7)

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f0ntan
И перед прививкой от ковида, и перед проведением операций врачи всегда спрашивают о противопоказаниях и аллергиях. Пациент, возможно, промолчал о своей аллергии
кdивое_зеdкало
…всё спишут на «благодатный огонь», причислят к лику святых и наделят даром телепортироваться и проходить сквозь стены не в момент второго пришествия, а на один день раньше!
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