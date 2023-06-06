Пропавшего в Кировском районе 11-летнего школьника нашли мёртвым

Транспортное следствие выясняет обстоятельства гибели мальчика на железнодорожных путях в Кировском районе Ленинградской области. Ребёнка искали с волонтёрами и полицией.



О пропаже 11-летнего сына в экстренные службы накануне сообщили родители из посёлка Мга, стало известно «Фонтанке» 6 июня. Мальчик с особенностями здоровья не говорит, речь понимает с трудом. Он вышел из дома и не вернулся, найти его своими силами не удалось.



Поиски, к которым подключились волонтёры, не затянулись.



В половине девятого вечера в полицию поступило сообщение о человеке, которого насмерть сбил грузовой поезд на станции Горы. В погибшем опознали пропавшего школьника.

