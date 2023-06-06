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    Пропавшего в Кировском районе 11-летнего школьника нашли мёртвым

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    Транспортное следствие выясняет обстоятельства гибели мальчика на железнодорожных путях в Кировском районе Ленинградской области. Ребёнка искали с волонтёрами и полицией.

    О пропаже 11-летнего сына в экстренные службы накануне сообщили родители из посёлка Мга, стало известно «Фонтанке» 6 июня. Мальчик с особенностями здоровья не говорит, речь понимает с трудом. Он вышел из дома и не вернулся, найти его своими силами не удалось.

    Поиски, к которым подключились волонтёры, не затянулись.

    В половине девятого вечера в полицию поступило сообщение о человеке, которого насмерть сбил грузовой поезд на станции Горы. В погибшем опознали пропавшего школьника.

    Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

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