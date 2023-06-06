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    Подозреваемого в поджоге, уничтожившем три машины на Пулковском, поймали в Архангельской области

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    3 комментария
    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Полиция Петербурга задержала подозреваемого в автомобильном поджоге, который произошел в середине мая в Московском районе города. Пожар полностью уничтожил три припаркованные машины.

    В 3:25 17 мая в полицию Московского района позвонил очевидец и рассказал, что у дома 24, корпус 2, по Пулковскому шоссе горит автомобиль, сообщает 6 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что полыхал Mercedes 2021 года выпуска, принадлежащий 41-летнему петербуржцу. От него огонь перекинулся на соседние Volkswagen Tiguan 2017 года и BMW X5 2015 года, тоже принадлежащие местным жителям. Все три машины сгорели полностью, люди при пожаре не пострадали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

    А 2 июня в 7 часов утра сотрудники петербургского уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге — у дома 6 по улице Кузнецова в городе Котласе Архангельской области. Это оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Его доставили в Петербург и поместили в изолятор.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 3

    Гость06 Июн 2023 в 10:59
    Так, а чей мерин был?
    +0−0
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