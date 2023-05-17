«Почти новый BMW Х5 начал дымиться еще на ходу». На Пулковском сначала сгорела одна машина, а потом еще пять

Два автомобильных пожара произошли на Пулковском шоссе с разницей в несколько часов. Повреждены в общей сложности шесть или семь машин.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, минувшим вечером, в 21:25, на Пулковском шоссе у дома 42, корпус 6, полностью сгорел легковой автомобиль. Два расчета локализовали пожар в 21:49, сведения о пострадавших не поступали.
Очевидцы в в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что это произошло на парковке и огонь задел соседнее авто. «Автомобиль начал дымиться еще во время движения, водитель быстро среагировал, поставил машину в углу, успел даже забрать все вещи и документы из машины, после чего машина загорелась, — рассказывает подписчица Даниэла. — Всеми силами пытались устранить огонь: вода, огнетушители. Пожарные ехали 15 минут. По их приезде от машины, конечно, ничего не осталось. Огонь дошел до соседней машины, подпалило крышку багажника, выбили стекло и оттолкали машину в сторону. Все живы-здоровы. Машину жалко, конечно, BMW Х5 2021 года».
Следующий пожар на Пулковском случился уже ночью 17 мая, в 03:16. У дома 24, корпус 2, полностью сгорели три легковых автомобиля, пламя задело и два припаркованных рядом. Два расчета МЧС (10 человек) ликвидировали пожар в 03:37. Сведения о пострадавших не поступали, отчитывается пресс-служба управления.
читатель «Фонтанки»
«В 03:28 где-то был громкий хлопок (или взрыв), и начали гореть машины. От вызова пожарной службы до их приезда прошло минут 9, за это время еще раз 5 были сильные взрывы, загорались соседние машины», — рассказывает читательница «Фонтанки».