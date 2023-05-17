«Почти новый BMW Х5 начал дымиться еще на ходу». На Пулковском сначала сгорела одна машина, а потом еще пять

Два автомобильных пожара произошли на Пулковском шоссе с разницей в несколько часов. Повреждены в общей сложности шесть или семь машин.



Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, минувшим вечером, в 21:25, на Пулковском шоссе у дома 42, корпус 6, полностью сгорел легковой автомобиль. Два расчета локализовали пожар в 21:49, сведения о пострадавших не поступали.