    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, южн

    760мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.98eur87.16

    «Почти новый BMW Х5 начал дымиться еще на ходу». На Пулковском сначала сгорела одна машина, а потом еще пять

    16099
    12 комментариев

    Два автомобильных пожара произошли на Пулковском шоссе с разницей в несколько часов. Повреждены в общей сложности шесть или семь машин.

    Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, минувшим вечером, в 21:25, на Пулковском шоссе у дома 42, корпус 6, полностью сгорел легковой автомобиль. Два расчета локализовали пожар в 21:49, сведения о пострадавших не поступали.

    ПоделитьсяПоделиться

    Очевидцы в в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что это произошло на парковке и огонь задел соседнее авто. «Автомобиль начал дымиться еще во время движения, водитель быстро среагировал, поставил машину в углу, успел даже забрать все вещи и документы из машины, после чего машина загорелась, — рассказывает подписчица Даниэла. — Всеми силами пытались устранить огонь: вода, огнетушители. Пожарные ехали 15 минут. По их приезде от машины, конечно, ничего не осталось. Огонь дошел до соседней машины, подпалило крышку багажника, выбили стекло и оттолкали машину в сторону. Все живы-здоровы. Машину жалко, конечно, BMW Х5 2021 года».

    Следующий пожар на Пулковском случился уже ночью 17 мая, в 03:16. У дома 24, корпус 2, полностью сгорели три легковых автомобиля, пламя задело и два припаркованных рядом. Два расчета МЧС (10 человек) ликвидировали пожар в 03:37. Сведения о пострадавших не поступали, отчитывается пресс-служба управления.

    читатель «Фонтанки»

    «В 03:28 где-то был громкий хлопок (или взрыв), и начали гореть машины. От вызова пожарной службы до их приезда прошло минут 9, за это время еще раз 5 были сильные взрывы, загорались соседние машины», — рассказывает читательница «Фонтанки».

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в ПетербургеСгорел автомобиль
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 12

    Гость17 Мая 2023 в 08:56
    Диверсанты стопудово😉
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close