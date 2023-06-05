Опасно для здоровья? Врачи рассказали, кому нельзя пить воду с лимоном

Вода с лимоном освежает и полезна для фигуры. Казалось бы, ну кому она может навредить! Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





Есть у диетологов одна поговорка: «Если вода кажется вам совсем невкусной, попробуйте ничего не пить два дня, и вы удивитесь, какая гамма вкусов откроется в первом же глотке. Ну или положите в воду дольку лимона». И тут же добавляют: «Главное — не злоупотребляйте таким напитком». Так какие у него есть противопоказания?



Чтобы расставить все точки в нужных местах в вопросе о пользе и вреде воды с лимоном, для начала давайте разберем этот напиток на составляющие. К счастью, их немного — вода и лимон.

Чем полезна вода Вода необходима нам для нормального кровообращения и циркуляции лимфы. Она улучшает подвижность суставов, влияет на цвет и состояние кожи.

— Качество и количество потребляемой нами воды напрямую влияют на объем и густоту крови в организме, артериальное давление и способность к тромбообразованию, — говорит биохимик Мария Кулешова.



Мария Кулешова — эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды.

— Стакан воды утром натощак помогает «проснуться» пищеварительной системе, запустить работу желудка, кишечника, почек и других органов, — говорит врач-генетик Екатерина Антипова. — Организм начинает активнее функционировать, ускоряется метаболизм, выводятся токсины. Вода участвует в регуляции температуры тела, транспорте питательных веществ.

Екатерина Антипова — врач-генетик, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Врачи говорят, что, когда воды достаточно, организм чувствует себя хорошо, а если ее не хватает, начинаются проблемы. Первый признак нехватки воды — сухость во рту.

Что будет, если пить мало воды — Первое, что «предъявляет» организм из-за нехватки воды, — отеки. Так он запасает те небольшие миллилитры, что вы ему даете, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Если воды достаточно, то отеки даже летом (и особенно летом!) вам не грозят. Важно понимать, что сейчас речь идет о тех отеках, что случаются время от времени. Если они мучают вас постоянно, значит, не в порядке сердечно-сосудистая, мочевыделительная или эндокринная системы.



Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Кроме того, из-за нехватки воды могут случаться ночные и дневные икроножные судороги. Вода необходима для хорошей проводимости нервных импульсов в мышцах. И если ее мало, импульсы сбоят, вызывая непроизвольные судороги. Неприятная сухость в глазах — снова из-за дефицита воды. При нормальном потреблении воды слизистые всегда хорошо увлажнены. Если не хватает воды, возникает ощущение сухости. Причем не только в глазах, но и в носу, горле и интимных местах.



Из других эффектов, вызванных отсутствием воды, Зухра Павлова называет такие: станет ныть голова (если почувствуете неприятную тяжесть в голове, попробуйте выпить стакан воды — этого часто бывает достаточно), начнет мучить голод (жажда часто скрывается за ложным голодом) и заскрипят суставы.

— Суставная сумка наполнена водой (вернее, специальной жидкостью). Если ее мало, сумка пересыхает, суставы начинают тереться друг о друга и скрипеть. Кстати, межпозвонковые диски тоже почти на 80% состоят из воды, — обращает внимание врач.



Ограничивать себя в воде, как мы видим, не лучшая из идей Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Жесткая вода хуже мягкой В жесткой воде много растворенных солей щелочноземельных металлов, в основном кальция и магния, а в мягкой их заметно меньше.



— Жесткая вода содержит неорганические минералы, которые оседают на стенках сосудов, — говорит Мария Кулешова. — Со временем регулярное потребление жесткой воды может привести к гипертонии, инсульту и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Поэтому для организма полезна мягкая вода, содержащая необходимые минералы в оптимальных количествах.



Понять, что в вашем доме жесткая вода, помогут несколько признаков:

в чайнике быстро появляется накипь, а на сантехнике — известковый налет; посудомоечная или стиральная машины часто ломаются; мыло плохо мылится, а шампунь слишком быстро расходуется.

Чем полезен лимон О пользе лимона наслышаны все, но раз уж мы стали разбираться, давайте пробежимся по его полезным свойствам еще раз.

— Этот цитрус богат витаминами группы В, а также D, Е и РР; макро- и микроэлементами. В нем содержатся аскорбиновая, лимонная, фолиевая, пантотеновая кислоты, — говорит Екатерина Антипова. — В состав лимонной кожуры входят эфирные масла, обладающие антиоксидантными свойствами. Благодаря такому насыщенному составу цитрус может оказывать положительное влияние на работу иммунной системы.



О пользе лимона мы хорошо наслышаны, но повторение — мать здоровья Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Что будет, если пить воду с лимоном на голодный желудок Диетолог Елена Кален говорит, что пить воду с лимоном натощак полезно для похудения. Она стимулирует выброс желчи, способствует очищению кишечника и улучшает состояние кожи.

— В лимонной воде содержится очень много витаминов и антиоксидантов, которые участвуют в процессе разглаживания кожи и замедляют процесс ее старения. Вы сможете избавиться от мелких морщин и продлить молодость, особо ничего не делая, — говорит специалист. — Еще вода с лимоном укрепляет иммунитет. Она компенсирует потерю витамина C, что помогает организму справляться с вирусами. Калий, содержащийся в напитке, поддерживает водно-солевой баланс в организме.



Елена Кален — диетолог, специалист по снижению веса и здоровому питанию.

— Начиная утро с лимонной воды, мы даем организму отличный ресурс для работоспособности, — добавляет Екатерина Антипова. — Двойная польза напитка стимулирует органы и системы. Так что это хорошая привычка. А если добавить в цитрусовую воду мед, мяту, имбирь или куркуму, то можно внести разнообразие в свой рацион и помочь лучше работать разным органам и системам.



Кому нельзя пить воду с лимоном

Хотя у воды с лимоном, как мы выяснили, есть достаточно полезных свойств, всем подряд такой напиток не подходит. Во-первых, если пить слишком много воды с лимоном, можно испортить зубы, во-вторых, есть люди, которым она не рекомендуется из-за состояния здоровья. В результате получается вот такой список тех, кому лучше держаться подальше от воды с лимоном:

пациенты с заболеваниями ЖКТ (при гастритах, язвенной болезни желудка, изжоге); аллергики; пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (в таких случаях лучше проконсультироваться с лечащим врачом); люди с повышенной чувствительностью зубной эмали; те, у кого есть склонность к отекам.

Получается, что пить воду с лимоном — полезная привычка. Но если вы чувствуете что-то не то после того, как выпили стакан такой воды, возможно, стоит остановиться и прислушаться к своему организму.