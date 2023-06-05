Таран дома на Воскова перед носом у пешеходов попал на видео

Столкновение двух автомобилей в Петроградском районе Петербурга вечером 4 июня, завершившееся тараном дома, попало в объектив камеры наблюдения. Двое пешеходов чудом не оказались между машиной и стеной, хотя женщине всё же досталось.

Около 20:50 у дома 16 по улице Воскова столкнулись Skoda Octavia под управлением 27-летнего водителя и Volkswagen Polo, за рулем которого был мужчина 30 лет. На записи, опубликованной ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, что «Фольксваген» ехал по Саблинской улице со стороны улицы Кропоткина и на перекрестке не уступил дорогу «Шкоде», которая следовала по главной — улице Воскова. Та ударила «Поло» в правое переднее колесо, вылетела на тротуар и врезалась в дверь на углу дома. В этот момент по тротуару шли двое пешеходов — от попадания под неуправляемый автомобиль их спасли считаные мгновения.