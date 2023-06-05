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    Таран дома на Воскова перед носом у пешеходов попал на видео

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    2 комментария

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Столкновение двух автомобилей в Петроградском районе Петербурга вечером 4 июня, завершившееся тараном дома, попало в объектив камеры наблюдения. Двое пешеходов чудом не оказались между машиной и стеной, хотя женщине всё же досталось.

    Около 20:50 у дома 16 по улице Воскова столкнулись Skoda Octavia под управлением 27-летнего водителя и Volkswagen Polo, за рулем которого был мужчина 30 лет. На записи, опубликованной ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, что «Фольксваген» ехал по Саблинской улице со стороны улицы Кропоткина и на перекрестке не уступил дорогу «Шкоде», которая следовала по главной — улице Воскова. Та ударила «Поло» в правое переднее колесо, вылетела на тротуар и врезалась в дверь на углу дома. В этот момент по тротуару шли двое пешеходов — от попадания под неуправляемый автомобиль их спасли считаные мгновения.

    По данным главка, «Шкода» всё же задела одного из пешеходов — 41-летнюю женщину. С места ДТП ее доставили в больницу. Травмы средней степени получил также водитель «Октавии». По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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    Комментарии 2

    Гость05 Июн 2023 в 12:43
    переходы, какие переходы и зачем перед ними притормаживать? лучше нажать гашетку посильнее и проскочить побыстрее. ещё и знаков не понятных понавешали вокруг
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 11:44
    Водитель Поло купил машину вместе с правами.. Все как обычно, таких "водятлов" у нас теперь много ездит, страшно на улицу выходить..
    +1−0
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