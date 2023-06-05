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    «Шкода» после ДТП улетела в дом на Воскова. Женщина попала под раздачу

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    6 комментариев

    Два человека пострадали в результате вечерней аварии на Петроградской стороне.

    На пересечении улиц Воскова и Саблинской столкнулись два автомобиля и один из них врезался в здание, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» 5 июня дали официальную информацию.

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    ДТП произошло 4 июня около 20:50 у дома 16 по улице Воскова. По предварительной версии, 27-летний водитель «Шкоды Октавии» не уступил дорогу «Фольксвагену Поло» под управлением 30-летнего мужчины. После столкновения «Шкода» вылетела на тротуар и задела находившуюся там женщину-пешехода 1982 года рождения. Водитель «Шкоды» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 41-летняя женщина тоже доставлена в больницу, её состояние врачи оценили как легкой степени тяжести.

    «Шли в момент ДТП с подругой по тротуару, в сантиметре от нас серая машина пролетела в стену. Чудом не придавило. Подругу увезли в больницу делать снимок, в нее отлетел бампер. Меня осколком зацепило. Один водитель не уступил дорогу другому, серый уходил от столкновения, — рассказывает в «ДТП и ЧП» Юлия. — Нам реально повезло. Белый должен был уступить серому, оба, как мне показалось, летели с превышением».

    «По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — подчеркивают в главке.

    Фото: Юлия / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 6

    Гость05 Июн 2023 в 09:39
    Колхозники в большом городе…
    +1−0
    Coulthard05 Июн 2023 в 09:19
    Там даже знаки "Стоп" по Саблинской, но кого это останавливает. А вообще, даже по главной по Петроградке не гоню, перекрестки вообще не просматриваются, тротуары по два метра.
    +1−0
    QQmber05 Июн 2023 в 09:04
    Один серый, другой белый. Два весёлых гуся
    +2−0
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