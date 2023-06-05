«Шкода» после ДТП улетела в дом на Воскова. Женщина попала под раздачу

Два человека пострадали в результате вечерней аварии на Петроградской стороне.
На пересечении улиц Воскова и Саблинской столкнулись два автомобиля и один из них врезался в здание, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» 5 июня дали официальную информацию.
ДТП произошло 4 июня около 20:50 у дома 16 по улице Воскова. По предварительной версии, 27-летний водитель «Шкоды Октавии» не уступил дорогу «Фольксвагену Поло» под управлением 30-летнего мужчины. После столкновения «Шкода» вылетела на тротуар и задела находившуюся там женщину-пешехода 1982 года рождения. Водитель «Шкоды» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 41-летняя женщина тоже доставлена в больницу, её состояние врачи оценили как легкой степени тяжести.
«Шли в момент ДТП с подругой по тротуару, в сантиметре от нас серая машина пролетела в стену. Чудом не придавило. Подругу увезли в больницу делать снимок, в нее отлетел бампер. Меня осколком зацепило. Один водитель не уступил дорогу другому, серый уходил от столкновения, — рассказывает в «ДТП и ЧП» Юлия. — Нам реально повезло. Белый должен был уступить серому, оба, как мне показалось, летели с превышением».
«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — подчеркивают в главке.