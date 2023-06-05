На коляски и памперсы. ЛДПР хочет выдавать сертификат для новорожденного

Фракция ЛДПР разработала законопроект, по которому семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов будут выдавать сертификат для новорожденного ребенка. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.



«Коляска, кроватка, пеленальный столик, первые развивающие игрушки и прочее — на выбор родителей», — пояснил Ярослав Нилов, на что именно будет возможно потратить сертификат.



Номинальную стоимость сертификата ежегодно будет объявлять правительство, ориентируясь на средние цены на товары для новорожденного российского производства. Сертификаты смогут получить только те родители или законные представители, которые имеют гражданство РФ и постоянно проживают в стране. Информацию о назначении помощи планируется размещать на портале социального обеспечения ЕГИССО.

