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    На коляски и памперсы. ЛДПР хочет выдавать сертификат для новорожденного

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    12 комментариев

    Фракция ЛДПР разработала законопроект, по которому семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов будут выдавать сертификат для новорожденного ребенка. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

    «Коляска, кроватка, пеленальный столик, первые развивающие игрушки и прочее — на выбор родителей», — пояснил Ярослав Нилов, на что именно будет возможно потратить сертификат.

    Номинальную стоимость сертификата ежегодно будет объявлять правительство, ориентируясь на средние цены на товары для новорожденного российского производства. Сертификаты смогут получить только те родители или законные представители, которые имеют гражданство РФ и постоянно проживают в стране. Информацию о назначении помощи планируется размещать на портале социального обеспечения ЕГИССО.

    По словам авторов инициативы, законопроект поднимет демографические показатели в России.

    С 2007 года в России уже существует мера поддержки российских семей с детьми — материнский капитал. Средства маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей и другие социальные потребности, ограниченные законом.

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    Комментарии 12

    Гость05 Июн 2023 в 12:55
    малоимущим? а остальные дети не дети?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:55
    А зачем плодиться тем, у кого доход меньше прожиточного минимума?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:11
    Известная стратегия российских властей - держать народ в нищете и время от времени кидать нищим небольшие подачки, чтобы те властям в ножки кланялись...
    +0−0
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