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    Пенсионер по просьбе мошенников продал квартиру в Петергофе. 4 миллиона рублей он отдал незнакомцу

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    7 комментариев

    В Петродворцовом районе полиция разбирается в операциях с недвижимостью пожилого жителя Петергофа. Мужчина сам продал квартиру и расстался с деньгами, но руководил им голос в трубке.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как 71-летний пенсионер в Петергофе лишился 5 миллионов рублей.

    Первый раз пожилого мужчину потревожили неизвестные в начале мая. Звонившая по телефону дама представилась сотрудницей полиции и порекомендовала обезопасить накопления путем перевода на другой счет. Петербуржец внял совету и расстался с 790 тысячами рублей.

    Еще через пару недель пенсионеру позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил о том, что некие люди оформили доверенность на продажу квартиры, которая принадлежит мужчине. Теперь чтобы защитить имущество, нужно провести фиктивную сделку по продаже жилья.

    «30 мая около 23:40 в сквере у указанного дома потерпевший передал неизвестному вырученные от продажи квартиры денежные средства в размере 4 300 000 рублей, после чего тот скрылся с места происшествия на автомобиле «Додж Караван», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 7

    ThunderPiter04 Июн 2023 в 16:32
    И это, и считание нормой так называемой СВО - следствие 100-летнего (70 в совке и 30 в РФ) отрицательного отбора, порчи генокода, в результате чего население полностью лишилось критического мышления и готово раболепствовать перед любым "начальством" и теликом - хоть перед президентом, хоть перед "экспертами" в студиях, что перед любым существом в форме и/или погонах, хоть перед вымышленными персонажами. Ну и вдобавок за эти 100 лет укоренилась скрепа, что кругом один обман, недоброжелатели, мошенники, поэтому нужно искать постороннюю помощь или высшие силы. Этим объясняется, что глупый пипл идет на всякие марафоны желаний, в финансовые пирамиды, клюет на объявления о "быстром заработке" или избавлении от долгов, верит во всякую эзотерическую муть
    +0−0
    27732961104 Июн 2023 в 16:32
    Видимо, у мужчины не было интернета и он не был знаком с методами работы мошенников
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 16:03
    Давно не читал мнений Дениса Олеговича Тарасова из Горелово
    +0−0
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