Пенсионер по просьбе мошенников продал квартиру в Петергофе. 4 миллиона рублей он отдал незнакомцу

В Петродворцовом районе полиция разбирается в операциях с недвижимостью пожилого жителя Петергофа. Мужчина сам продал квартиру и расстался с деньгами, но руководил им голос в трубке.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как
Первый раз пожилого мужчину потревожили неизвестные в начале мая. Звонившая по телефону дама представилась сотрудницей полиции и порекомендовала обезопасить накопления путем перевода на другой счет. Петербуржец внял совету и расстался с 790 тысячами рублей.
Еще через пару недель пенсионеру позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил о том, что некие люди оформили доверенность на продажу квартиры, которая принадлежит мужчине. Теперь чтобы защитить имущество, нужно провести фиктивную сделку по продаже жилья.
«30 мая около 23:40 в сквере у указанного дома потерпевший передал неизвестному вырученные от продажи квартиры денежные средства в размере