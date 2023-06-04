Пенсионер по просьбе мошенников продал квартиру в Петергофе. 4 миллиона рублей он отдал незнакомцу

В Петродворцовом районе полиция разбирается в операциях с недвижимостью пожилого жителя Петергофа. Мужчина сам продал квартиру и расстался с деньгами, но руководил им голос в трубке.



Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как 71-летний пенсионер в Петергофе лишился 5 миллионов рублей.



Первый раз пожилого мужчину потревожили неизвестные в начале мая. Звонившая по телефону дама представилась сотрудницей полиции и порекомендовала обезопасить накопления путем перевода на другой счет. Петербуржец внял совету и расстался с 790 тысячами рублей.

