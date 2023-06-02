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    Съезд с Московского шоссе в Шушарах закроют на день, а Софийскую улицу ограничат на неделю

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    Новые перекрытия и ограничения движения, связанные с различными работами, начнут действовать в шести районах Петербурга с 4 по 6 июня. Об этом 2 июня предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

    Выборгский район

    С 4 по 14 июня в связи с ремонтом дороги закроют движение по проспекту Пархоменко в направлении от 2-го Муринского проспекта к Институтскому проспекту. Объехать участок можно будет по 2-му Муринскому и Институтскому проспектам, Новороссийской улице и Политехнической улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировский район

    С 4 по 8 июня ограничат проезд по площади Стачек от Старо-Петергофского проспекта до Нарвского проспекта. Там продолжается реконструкция водопроводной сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 5 по 18 июня из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта на перекрестке Кронштадтской улицы и дороги на Турухтанные острова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    С 6 по 11 июня из-за реконструкции теплосети ограничат проезд по проспекту Ударников от проспекта Наставников до улицы Лазо.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    С 6 по 20 июня для прокладки теплосети перекроют участок Штурманской улицы от улицы Пилотов до Взлётной улицы. Объезд предусмотрен по улице Пилотов, Вертолетной и Взлетной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    С 5 по 23 июня для реконструкции светофорного объекта ограничат движение на перекрестке Коломяжского проспекта и Богатырского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Из-за работ реконструкции водопровода 4 июня на один день ограничат движение на перекрестке улицы Оптиков и Гаккелевской улицы. Кроме того, с 4 по 14 июня перекроют Гаккелевскую улицу у улицы Оптиков и ограничат проезд участку Гаккелевской от Мебельной улицы до улицы Оптиков. Перекрытый участок можно будет объехать по Мебельной улице, Стародеревенской улице и улице Оптиков.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Пушкинский район

    В связи ремонтом Витебского проспекта в поселке Шушары 4 июня на один день закроют съезд с Московского шоссе на Витебский в сторону Пушкина. Объезд предусмотрен по Московскому шоссе, улице Ленсовета, Дунайскому и Витебскому проспектам. Также напоминаем, что до 9 июня ограничен проезд по самому Витебскому на участке от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе. А 3 июня закроют съезд с Витебского проспекта на Московское шоссе в сторону Петербурга.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 5 июня по 5 июля будут ремонтировать бортовой камень на Софийской улице от Колпинского шоссе до дома 107 по Софийской. В связи с этим с 5 по 12 июня ограничат движение по Софийской улице от Колпинского шоссе до Усть-Ижорского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
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